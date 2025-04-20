Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025 | Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri bilet fiyatları kaç TL?

Lopez'in İstanbul konseri için bilet fiyatları 1.500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Fiyatlandırmada sahneye yakınlık ve alan düzenlemesi etkili olacak.

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Daha Önce de Yoğun İlgi Görmüştü

Jennifer Lopez, 2012 yılında "Dance Again" turnesi kapsamında İstanbul'da konser vermiş, tek konser planlanmasına rağmen yoğun ilgi nedeniyle üç konser düzenlenmişti. 2025 konserleri için de benzer bir ilginin olması bekleniyor.