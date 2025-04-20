Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025 | Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri bilet fiyatları kaç TL?

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor. Daha önce temmuz ayında gelmesi planlanan sanatçının konser programı güncellendi. Lopez, İstanbul ve Antalya konserlerini ağustos ayında gerçekleştirecek.
Türkiye Takvimi Netleşti
Turne kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez, 5 Ağustos 2025'te Antalya Regnum Carya'da konser verecek. Ardından 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı Festival Park'ta hayranlarıyla buluşacak. İstanbul konseri, TemaCC organizasyonuyla düzenlenecek.
İstanbul Konseri İçin Bilet Satışı 20 Nisan'da
İstanbul konserinin biletleri 20 Nisan Pazar günü saat 12.00'de satışa çıkacak. Antalya konserinin bilet tarihiyle ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
Bilet Fiyatları Belli Oldu
Lopez'in İstanbul konseri için bilet fiyatları 1.500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Fiyatlandırmada sahneye yakınlık ve alan düzenlemesi etkili olacak.