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Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025 | Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri bilet fiyatları kaç TL?

Dünyaca ünlü Latin yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor. Daha önce temmuz ayında Türkiye’ye gelmesi beklenen Lopez’in konser takviminde değişikliğe gidildi. Yıldız sanatçı, İstanbul ve Antalya’daki hayranlarıyla ağustos ayında buluşacak. Konser tarihleri ve bilet fiyatlarıyla ilgili detaylar ise müzikseverler tarafından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:49
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Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025 | Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri bilet fiyatları kaç TL?

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor. Daha önce temmuz ayında gelmesi planlanan sanatçının konser programı güncellendi. Lopez, İstanbul ve Antalya konserlerini ağustos ayında gerçekleştirecek.

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Türkiye Takvimi Netleşti

Turne kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez, 5 Ağustos 2025'te Antalya Regnum Carya'da konser verecek. Ardından 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı Festival Park'ta hayranlarıyla buluşacak. İstanbul konseri, TemaCC organizasyonuyla düzenlenecek.

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İstanbul Konseri İçin Bilet Satışı 20 Nisan'da

İstanbul konserinin biletleri 20 Nisan Pazar günü saat 12.00'de satışa çıkacak. Antalya konserinin bilet tarihiyle ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Bilet Fiyatları Belli Oldu

Lopez'in İstanbul konseri için bilet fiyatları 1.500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Fiyatlandırmada sahneye yakınlık ve alan düzenlemesi etkili olacak.

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Daha Önce de Yoğun İlgi Görmüştü

Jennifer Lopez, 2012 yılında "Dance Again" turnesi kapsamında İstanbul'da konser vermiş, tek konser planlanmasına rağmen yoğun ilgi nedeniyle üç konser düzenlenmişti. 2025 konserleri için de benzer bir ilginin olması bekleniyor.

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