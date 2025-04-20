Alaçatı Ot Festivali etkinlik programı 20 Nisan | Alaçatı Ot Festivali bitti mi, ne zaman bitecek?

Eğlenceli gösterilerle devam eden gün, 13:30'da Zenco Komedi Jonklör Gösterisi ve 14:15'te Sosis Balon Show ile eğlenceli bir hale gelecek. Saat 15:00'te Anne-Çocuk Taç Yapma Yarışması, 15:30'da Eğlenceli Bilim Gösterisi ve 16:15'te Sihirbaz Gösterisi ile dolu dolu geçecek. Günün sonunda, 17:00'de Bubble Show ve 18:00'de Çocuklar ve Aileler Mini Disko ile katılımcılar eğlencenin doruklarına çıkacak.

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20 Nisan 2025 - Final Gününde Neler Var?

Festivalin son gününde de etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Saat 12:30'da Kukla Sadi ve Çocuk Şarkıları ile başlayan etkinlikler, 13:00'te Masalcı Abla'nın "Ot" temalı masal dinletisi ile devam edecek. Ardından 13:30'da Zenco Komedi Jonklör Gösterisi ve 14:15'te Sosis Balon Show, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Alaçatı Çocuk Şarkı Yarışması, 15:00'te festivalin en heyecanlı anlarından birini oluşturacak. Festival 16:15'te Sihirbaz Gösterisi, 17:00'de Bubble Show ve 18:00'de Çocuklar ve Aileler Mini Disko ile tamamlanacak.