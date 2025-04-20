Alaçatı Ot Festivali etkinlik programı 20 Nisan | Alaçatı Ot Festivali bitti mi, ne zaman bitecek?

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 'Toprak, Zaman ve Tat' teması ve 'Kaya Koruğu' konseptiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında, Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşiyor. Dört gün sürecek etkinlikler, katılımcılara doğanın ve otların sunduğu güzelliklerle unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor.
Festivalin Tarihleri ve Süresi
Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenleniyor. Bu yılki festivalin ana teması "Toprak, Zaman ve Tat" olarak belirlendi. Ziyaretçiler, dört gün boyunca Alaçatı'nın sokaklarında, otlarla hazırlanan eşsiz lezzetleri tadarken, bir yandan da eğlenceli etkinliklerle dolu bir programın keyfini çıkaracak.
19 Nisan 2025 - Festivalin İlk Günündeki Etkinlikler
Festivalin ikinci günü, özellikle çocuklar için renkli etkinliklere sahne olacak. Saat 11:30'da, Çeşme Belediyesi Kent Enstitüsü Çocuk Korosu'nun özel konseri ile başlayan etkinlikler, 12:30'da Kukla Sadi ve Çocuk Şarkıları ile devam edecek. Ardından, 13:00'te Masalcı Abla, "Tat" temalı masal dinletisi ile miniklere keyifli bir zaman sunacak.
Eğlenceli gösterilerle devam eden gün, 13:30'da Zenco Komedi Jonklör Gösterisi ve 14:15'te Sosis Balon Show ile eğlenceli bir hale gelecek. Saat 15:00'te Anne-Çocuk Taç Yapma Yarışması, 15:30'da Eğlenceli Bilim Gösterisi ve 16:15'te Sihirbaz Gösterisi ile dolu dolu geçecek. Günün sonunda, 17:00'de Bubble Show ve 18:00'de Çocuklar ve Aileler Mini Disko ile katılımcılar eğlencenin doruklarına çıkacak.
20 Nisan 2025 - Final Gününde Neler Var?
Festivalin son gününde de etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Saat 12:30'da Kukla Sadi ve Çocuk Şarkıları ile başlayan etkinlikler, 13:00'te Masalcı Abla'nın "Ot" temalı masal dinletisi ile devam edecek. Ardından 13:30'da Zenco Komedi Jonklör Gösterisi ve 14:15'te Sosis Balon Show, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.
Alaçatı Çocuk Şarkı Yarışması, 15:00'te festivalin en heyecanlı anlarından birini oluşturacak. Festival 16:15'te Sihirbaz Gösterisi, 17:00'de Bubble Show ve 18:00'de Çocuklar ve Aileler Mini Disko ile tamamlanacak.