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23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün hastaneler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında eczanelerin çalışma durumu da merak konusu oldu. İlaca ihtiyacı olan vatandaşlar 23 Nisan'da eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bayram günlerinde olduğu gibi 23 Nisan'da da sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:50
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23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün hastaneler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, resmi tatil kapsamına giren bu özel günde eczaneler ve sağlık kurumlarının çalışma saatleri vatandaşların gündeminde. TBMM'nin açılışının 105'inci yılına denk gelen 23 Nisan Çarşamba günü, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için önemli detaylar haberimizde.

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Eczaneler 23 Nisan'da Kapalı Olacak

Resmi tatil statüsündeki 23 Nisan'da, kamu kurumlarında olduğu gibi eczanelerde de rutin hizmet sunulmayacak. Ancak sağlık hizmetlerinin aksamaması adına, Türkiye genelinde nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, yaşadıkları ilçeye göre belirlenen nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilecek.

Nöbetçi eczaneler, gün boyunca yalnızca acil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hizmet sunacak. AVM'lerde bulunan eczaneler de dahil olmak üzere, nöbet dışında kalan hiçbir eczane açık olmayacak.

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Sağlık Ocakları ve Poliklinikler de Tatilde

Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve hastane poliklinikleri de 23 Nisan Çarşamba günü kapalı olacak. Randevulu muayene hizmeti verilmezken, herhangi bir rahatsızlık halinde vatandaşlar yalnızca acil servislerden destek alabilecek.

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Acil Servisler 7/24 Hizmette

Resmi tatil olması nedeniyle hastanelerin yalnızca acil bölümleri aktif olacak. Tüm devlet ve özel hastanelerde acil servisler, diğer resmi tatil günlerinde olduğu gibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.

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Eczaneler Ne Zaman Açılacak?

23 Nisan'ın ardından, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla tüm eczaneler normal çalışma düzenine dönecek. İlaç tedariği ihtiyacı olan vatandaşların, resmi tatil öncesinde ya da nöbetçi eczaneler aracılığıyla planlama yapmaları öneriliyor.

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Resmi Tatil Takvimine Dikkat

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerin tamamı Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu tarihlerde kamu kurumları kapalı olurken, sadece nöbet sistemiyle çalışan sağlık birimleri açık kalıyor.

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