23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün hastaneler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında eczanelerin çalışma durumu da merak konusu oldu. İlaca ihtiyacı olan vatandaşlar 23 Nisan'da eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bayram günlerinde olduğu gibi 23 Nisan'da da sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:50 PAYLAŞ ABONE OL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, resmi tatil kapsamına giren bu özel günde eczaneler ve sağlık kurumlarının çalışma saatleri vatandaşların gündeminde. TBMM'nin açılışının 105'inci yılına denk gelen 23 Nisan Çarşamba günü, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için önemli detaylar haberimizde.

A Haber foto arşiv Eczaneler 23 Nisan'da Kapalı Olacak Resmi tatil statüsündeki 23 Nisan'da, kamu kurumlarında olduğu gibi eczanelerde de rutin hizmet sunulmayacak. Ancak sağlık hizmetlerinin aksamaması adına, Türkiye genelinde nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, yaşadıkları ilçeye göre belirlenen nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilecek. Nöbetçi eczaneler, gün boyunca yalnızca acil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hizmet sunacak. AVM'lerde bulunan eczaneler de dahil olmak üzere, nöbet dışında kalan hiçbir eczane açık olmayacak.