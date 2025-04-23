İstanbul’da yıkılan bina var mı? 23 Nisan Depremde can kaybı yaşandı mı? Son durum ne?

Silivri merkezli ana depremin hemen ardından saat 12.51'de 4.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Kent genelinde vatandaşlar büyük panik yaşarken, birçok kişi ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlara yöneldi.
İSTANBUL'DA YIKILAN BİNA VAR MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
CAN KAYBI VAR MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası A Haber'e konuştu.
39 ilçe kaymakamlarımızın her biri kriz merkezinde
112'ye çöken bina talebi gelmedi.
Sağlık Bakanlığı: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.
Fay Hattı İstanbul'un Ne Kadar Yakınında?
İstanbul'un deprem riski, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen bölümlerine olan yakınlığıyla doğrudan ilişkili. Bu fay hattının Tekirdağ-Şarköy açıklarından başlayıp Marmara Ereğlisi'ne, oradan da Kumburgaz açıklarına kadar uzandığı biliniyor. Özellikle Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin yaklaşık 15 kilometre açığından geçerek ciddi bir risk oluşturuyor.
Birinci Derece Riskli İlçeler: Hangi Bölgeler Alarm Veriyor?
İstanbul'da fay hatlarına en yakın konumda bulunan ilçeler, olası bir depremde en yüksek riski taşıyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Beylikdüzü ve Fatih öne çıkıyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Sancaktepe ve Adalar dikkat çekiyor.
En Çok Sarsılacak İlçeler: Tarihi Yarımada Tehlike Altında
Yapı stokunun yaşı ve zemin yapısı dikkate alındığında, depremden en çok etkilenecek ilçelerin başında Fatih geliyor. Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin bazı mahalleleri (Menekşe, Kanarya, Cumhuriyet), Avcılar, Beylikdüzü (Gürpınar), Büyükçekmece (Devebağıran), Kumburgaz ve Silivri de yüksek risk taşıyor. Bu liste Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi'ni de içine alacak şekilde genişliyor.
Risk Haritası: Semt Semt Deprem Tehlikesi
Yapılan analizler, Avrupa Yakası'nda zemini zayıf olan bölgelerin öne çıktığını gösteriyor. Ispartakule, Kanarya, Esenkent, Ambarlı ve Haramidere gibi semtlerde deprem etkisinin büyük olacağı öngörülüyor. Bu semtlerde zemin sıvılaşması riski de oldukça yüksek.
Orta Risk Grubundakiler: Gri Alandaki Mahalleler
Beşiktaş, Ortaköy, İstinye, Tarabya, Üsküdar'ın bazı kesimleri, Karaköy, Eyüp, Balat, Kadıköy (Kurbağalıdere çevresi), Moda, Kartal (Rahmanlar), Tuzla (dere hattı) gibi bölgeler ise orta seviyede risk barındırıyor. Bu alanlarda zemin türüne göre etkilenme oranı değişiklik gösteriyor.
Depremden Görece Daha Az Etkilenecek Bölgeler
Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş'ın yüksek kesimleri, Kağıthane, Esenler, Başakşehir'in çoğu, Sultangazi, Çekmeköy, Kemerburgaz, Arnavutköy ve Maslak gibi bölgeler ise nispeten daha az riskli kabul ediliyor. Bu ilçelerin büyük kısmı daha sağlam zeminlere sahip.
İstanbul Hangi Deprem Bölgesinde Yer Alıyor?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yayımladığı deprem tehlike haritasına göre İstanbul, 2. ve 3. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Ancak bu sınıflama genel bir çerçeve sunuyor. İlçeler arası zemin yapısı, yapı stoğu ve yerleşim düzeni gibi etkenler, risk düzeyini belirlemede çok daha belirleyici.