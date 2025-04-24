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İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 24-25 Nisan üniversiteler ve okullarda ders işlenecek mi? Valilik-MEB-YÖK açıklama...

İstanbul’da yaşanan deprem, şehirde kısa süreli paniğe yol açarken, birçok kişi yetkililerden gelecek açıklamalara odaklandı. Özellikle öğrenciler ve veliler, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Depremin ardından sosyal medyada hızla yayılan “İstanbul’da okullar tatil mi?” sorusu, gündemin en çok merak edilen konularından biri oldu. İşte deprem sonrası eğitimle ilgili son durum…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 07:52
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İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24-25 Nisan üniversiteler ve okullarda ders işlenecek mi? Valilik-MEB-YÖK açıklama...

İstanbul, bu sabah saatlerinde 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından özellikle eğitim-öğretim hayatının nasıl etkileneceği konusunda vatandaşlar tedirgin oldu. Veliler ve öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için İstanbul Valiliği'nden yapılacak açıklamayı beklerken valilikten yapılan açıklama ile merak edilen soruya yanıt verildi. Peki 24 ve 25 Nisan'da okullar tatil mi?

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İstanbul'da Eğitime 2 Gün Ara!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Erol Özvar A Haber canlı yayında açıkladı. İstanbul genelinde okullar ve üniversitelerde eğitime iki ara verildi.

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İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

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İstanbul'daki Depremin Merkez Üssü Marmara Denizi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde merkez üssü olan deprem, 6.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sarsıntı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedildi.

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AFAD'dan 'Hasarlı Binalara Girmeyin' Uyarısı

AFAD, İstanbul'daki depremin ardından vatandaşları uyararak, hasarlı binalara girmemelerini ve riskli bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti. AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

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