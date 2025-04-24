İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 24-25 Nisan üniversiteler ve okullarda ders işlenecek mi? Valilik-MEB-YÖK açıklama...

İstanbul, bu sabah saatlerinde 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından özellikle eğitim-öğretim hayatının nasıl etkileneceği konusunda vatandaşlar tedirgin oldu. Veliler ve öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için İstanbul Valiliği'nden yapılacak açıklamayı beklerken valilikten yapılan açıklama ile merak edilen soruya yanıt verildi. Peki 24 ve 25 Nisan'da okullar tatil mi?