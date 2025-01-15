AJet’ten Ramazan ayına özel indirim: Yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası

AJet, Ramazan ayı boyunca sevdikleriyle buluşmak isteyen yolculara 2025'in ilk indirimli bilet kampanyasını duyurdu. 599 TL'den başlayan 111 bin indirimli biletin satışları başladı. Kampanya sınırlı bir süre için geçerli olacak.

Kampanylı biletler 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde satışta olacak. Kampanyalı biletler 5 Şubat - 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Yolcular, diledikleri yurt içi destinasyona 599 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

AJet Bilet Kampanyası (AJet)

AJet Bilet Kampanyası Koşulları

Kampanya kapsamında biletler 599 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 15 Ocak 2025 00:00'dır.

5 Şubat 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm iç hat (KKTC Hariç) tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanya kapsamında toplam 111.000 adet koltuk arz edilecektir.

Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.