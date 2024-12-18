İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı kaç TL oldu? BRÜT - NET ÖDEME TUTARLARI

Asgari ücrette yapılan artışın ardından işsizlik maaşı ödemeleri de yeniden hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni asgari ücretle birlikte, işsizlik maaşına yansıyacak oranlar ve tutarlar da netleşti. Peki, 2025 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2025 İşsizlik Maaşı (A Haber Foto Arşiv)

Yeni Asgari Ücret Açıklandı

2025 yılı için asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Bu artış, işsizlik maaşı başta olmak üzere birçok ödemeyi etkiledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. görüşmesi sonrası duyurulan bu rakam, çalışanlar ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.

2025 İşsizlik Maaşı (A Haber Foto Arşiv)

İşsizlik Maaşı 2025 Tutarları

Asgari ücretteki zam oranıyla birlikte işsizlik maaşı da yüzde 30 oranında arttı. Bu kapsamda, 2025 yılında işsizlik maaşı şu şekilde düzenlendi:

En düşük işsizlik maaşı: 10 bin 332,43 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 20 bin 644,86 TL