Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları kaç TL oldu? 2025 en düşük ve en yüksek muhtar maaşı ne kadar oldu?

2024 yılı itibariyle muhtar maaşları, en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Bu yıl da memur ve emekli maaşlarına yapılan artışlarla paralel olarak, muhtar maaşlarında da düzenlemeler yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu artış, tüm maaşlarda olduğu gibi muhtar maaşlarını da doğrudan etkileyecek.

2025 Muhtar Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Muhtar Maaşları Ne Kadar Olacak?

Muhtar maaşları, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da muhtar maaşlarına yapılacak artışlar, asgari ücretteki artışla paralel olarak şekillendi. 2024 yılında köy ve mahalle fark edilmeksizin muhtar maaşı 17.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında da asgari ücret zammı ile muhtar maaşları asgari ücret oranına çekilerek ödeneceği öngörülüyor.