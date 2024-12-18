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Asgari ücret zammı ile MUHTAR maaşları kaç TL oldu? 2025 en düşük ve en yüksek muhtar maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret zamlarının açıklanması ile birlikte en çok araştırılan konulardan biri de muhtar maaşları oldu. Yapılan zamlar ile birlikte muhtarların yaşam koşullarında iyileştirmeler beklenirken, muhtar maaşında yapılacak düzenlemeler de merak konusu oldu. Peki 2025 yılında muhtar maaşları ne kadar olacak? Asgari ücretteki değişiklik, muhtar maaşlarını nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:41
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE MUHTAR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?

2024 yılı itibariyle muhtar maaşları, en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Bu yıl da memur ve emekli maaşlarına yapılan artışlarla paralel olarak, muhtar maaşlarında da düzenlemeler yapıldı.

ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞEN ÜCRETLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu artış, tüm maaşlarda olduğu gibi muhtar maaşlarını da doğrudan etkileyecek.

2025 Muhtar Maaşları (A Haber Foto Arşiv)2025 Muhtar Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Muhtar Maaşları Ne Kadar Olacak?

Muhtar maaşları, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da muhtar maaşlarına yapılacak artışlar, asgari ücretteki artışla paralel olarak şekillendi. 2024 yılında köy ve mahalle fark edilmeksizin muhtar maaşı 17.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında da asgari ücret zammı ile muhtar maaşları asgari ücret oranına çekilerek ödeneceği öngörülüyor.

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