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Asgari ücret zammı ile rapor parası ne kadar oldu? İŞ GÖREMEZLİK PARASI KAÇ TL OLDU?

Yeni yıla girmemizle birlikte asgari ücrette gerçekleşen zamlar, çalışanların gündeminde pek çok konuyu öne çıkardı. Bu konuların başında ise halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği de yer aldı. Peki, 2025 yılında rapor parası ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:41
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2025 İŞ GÖREMEZLİK PARASI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 2025 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret 22.104 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞEN ÜCRETLER

Bu artışla birlikte, çalışanların maaşlarıyla beraber sosyal güvence kapsamındaki birçok ödeme kaleminde de değişiklikler yapıldı.

2025 İş Göremezlik Parası (A Haber Foto Arşiv)2025 İş Göremezlik Parası (A Haber Foto Arşiv)

İş Göremezlik Parası Kaç TL Oldu?

Asgari ücret zammıyla birlikte, iş göremezlik paralarında da artışlar yaşandı. 2025 yılı itibariyle yatarak tedavi gören çalışanlar için günlük rapor parası 433,43 TL olacak. Ayakta tedavi görenler için ise bu tutar günlük 577,90 TL'ye yükselecek.

2025 İş Göremezlik Parası (A Haber Foto Arşiv)2025 İş Göremezlik Parası (A Haber Foto Arşiv)

Rapor Parası Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Rapor parası, işverenin sigortalının raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yatmaktadır. Bu ödeme, sigortalının PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlı banka hesabına aktarılmaktadır.

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