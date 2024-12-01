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İşgal ordusundan Batı Şeria'da yeni baskın! Çocukların da olduğu 15 Filistinli gözaltında

Filistin'de ve Lübnan'da katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail bir yandan saldırılar düzenlerken bir yandan da yerleşim yerlerine baskınlar düzenleyerek masumları gözaltına alıyor. Bu kez baskın yine Batı Şeria'ya düzenlendi. İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 19:16
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İşgal ordusundan Batı Şeria’da yeni baskın! Çocukların da olduğu 15 Filistinli gözaltında

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal ordusu Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı | Görüntü-AA Arşiv

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İşgal ordusu Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı | Görüntü-AA Arşiv

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR!

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Cenin, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Selfit kentlerine yeni baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamaya göre, aralarında çocuk ve eski tutukluların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İşgal ordusu Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı | Görüntü-AA Arşiv

İŞGALCİLERDEN YAKLAŞIK 12 BİN GÖZALTI!

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği duyuruldu.

İşgal ordusu Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı | Görüntü-AA Arşiv

EKİM 2023'TEN BU YANA YAŞANANLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal ordusu Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı | Görüntü-AA Arşiv

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 797 Filistinli hayatını kaybetti.

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