İşgal ordusundan Batı Şeria’da yeni baskın! Çocukların da olduğu 15 Filistinli gözaltında

İŞGALCİLERDEN YAKLAŞIK 12 BİN GÖZALTI! Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği duyuruldu.

EKİM 2023'TEN BU YANA YAŞANANLAR İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.