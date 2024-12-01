Haberler Liste Haberleri Sakarya'da korkunç kaza! Öğrenci dolu minibüs devrildi: Yaralılar var

Sakarya'da korkunç kaza! Öğrenci dolu minibüs devrildi: Yaralılar var

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde korku dolu dakikalar yaşandı. İlkokul öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada 7 öğrenci, 2 öğretmen ve şoför yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 18:50
ABONE OL
ÖĞRENCİ DOLU MİNİBÜS DEVRİLDİ!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada yürekler ağza gelirken 10 kişi yaralandı.

Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampından dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.G. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy Mahallesi ile Karapınar Mahallesi arasındaki mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR ARASINDA 2 ÖĞRETMEN DE VAR

Meydana gelen kazada sürücü Ö.G., 7 öğrenci, B.Y. ve M.K. isimli öğretmenler yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA