Tesisatçıya gerek yok: Tıkanan lavabolar için doğal ve etkili çözüm

Mutfak ve banyo lavabolarında yaşanan tıkanıklıkları açmak için evde doğal yöntemler sık sık araştırılıyor. Tesisatçı çağırmak hem zaman kaybı hem de ekonomik açıdan zorlayıcı olabiliyor. Evde bulunan iki malzeme ile tıkanıklıkları kolayca açabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde, kimyasal temizleyicilere ya da pahalı çözümlere gerek kalmadan lavabonuzu kısa sürede eski haline getirebilirsiniz.

Tıkanan Lavabolar Nasıl Açılır?

Bu basit adımları uygulayarak tıkanan lavabolarınızı zahmetsizce açabilir ve günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sorun tekrarlarsa, bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Kabartma tozu ve sirke karışımı tıkanan lavabolarda sorunu ortadan kaldıracaktır. Bir bardak kabartma tozunu lavabonun giderine dökün. 2-3 dk bekledikten sonra üzerine yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Karışım, tıkanıklığı çözen güçlü bir reaksiyon oluşturacaktır. Daha sonra yeni kaynamış bir litre sıcak suyu yavaşça lavaboya dökün. Köpürme etkisi sayesinde giderdeki birikintiler çözülür.

Eğer tıkanıklık tamamen açılmadıysa, bir lavabo pompası kullanarak kalıntıları yerinden çıkarabilirsiniz. Pompayı gidere yerleştirip güçlü bir şekilde bastırarak hareket ettirin.

Daha inatçı tıkanıklıklar için ince bir tel kanca ya da şiş kullanabilirsiniz. Gider borusunda biriken kalıntıları bu yöntemle kolayca temizleyebilirsiniz.