İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de! 6 ay 6 bin KM kuralında süre uzadı

6 AY 6 BİN KM KURALINDA SÜRE UZADI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

KISA DÖNEM SİGORTANIN ÖNÜ AÇILDI

Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı.