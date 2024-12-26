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İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de! 6 ay 6 bin KM kuralında süre uzadı

Resmi Gazete'de ikinci el otomotiv ticaretinde iki krtik düzneleme yer aldı. Bu kapsamda yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı. Bir diğer düzenleme ile ise araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:18
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İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de! 6 ay 6 bin KM kuralında süre uzadı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki kritik düzenle yer aldı.

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanara yürürlüğe girdi.

6 AY 6 BİN KM KURALINDA SÜRE UZADI
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

KISA DÖNEM SİGORTANIN ÖNÜ AÇILDI
Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı.

"SİGORTA SÜRESİNİ OTUZ GÜNE KADAR İNDİRMEYE YETKİLİDİR"
Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.

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