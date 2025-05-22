HMGS sonuç ekranı ÖSYM AİS | 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

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Hukuk Mesleklerine Girişte Yeni Dönem

2025-HMGS, hukuk alanına adım atmak isteyen adaylar için zorunlu ve belirleyici bir aşama niteliği taşıyor. Avukatlık, hakimlik ve savcılık gibi mesleklere girişte ön şart olan bu sınavda başarılı olan adaylar, mesleki yeterliliklerini belgeleyerek hukuk kariyerlerinde yeni bir sayfa açma hakkı kazanacak.