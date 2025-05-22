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HMGS sonuç ekranı ÖSYM AİS | 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için kritik gün geldi. ÖSYM takvimine göre 27 Nisan’da uygulanan sınavın sonuçları, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, puanlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 13:08
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HMGS sonuç ekranı ÖSYM AİS | 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 27 Nisan Pazar günü düzenlenen sınava, ÖSYM verilerine göre 5 bin 912 aday katıldı.

Sınav Sonuçları Bugün Açıklanacak

Yaklaşık 6 bin adayın katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM tarafından dijital ortamda erişime açılacak. Adaylar sonucu öğrenmek için T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

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Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Sınav sonuçları yalnızca ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca basılı bir belge gönderilmeyecek. Erişime açılan sonuç belgesinde; adayın net doğru ve yanlış sayıları, sınavdan aldığı puan ve başarı durumu (başarılı/başarısız) yer alacak.

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Değerlendirme Nasıl Yapıldı?

Sınavda yalnızca doğru cevaplar dikkate alındı; yanlış yanıtlar doğru sayılara etki etmedi. Her soru eşit puan değerindeydi ve sınav 100 puan üzerinden değerlendirildi. Adayların doğru cevap sayısı "ham puan" olarak kabul edildi, bu ham puanlar kullanılarak nihai sınav puanı hesaplandı.

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Hukuk Mesleklerine Girişte Yeni Dönem

2025-HMGS, hukuk alanına adım atmak isteyen adaylar için zorunlu ve belirleyici bir aşama niteliği taşıyor. Avukatlık, hakimlik ve savcılık gibi mesleklere girişte ön şart olan bu sınavda başarılı olan adaylar, mesleki yeterliliklerini belgeleyerek hukuk kariyerlerinde yeni bir sayfa açma hakkı kazanacak.

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Sonuç Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayın:

https://sonuc.osym.gov.tr

Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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