2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Öğretmenlik meslek bilgisi alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği almak isteyen adayların girdiğin STS-Öğretmenlik 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! İşte merak edilen detaylar…
Yurt dışında eğitim alan öğretmen adaylarının Türkiye'de denklik başvurusunda bulunabilmeleri için katılım sağladığı STS-Öğretmenlik sınavı, 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarını duyurdu.