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2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

2025 STS-Öğretmenlik sınavı 10 Mayıs’ta gerçekleşti. Adaylar, STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM duyurdu, 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! Peki sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:49
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2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Öğretmenlik meslek bilgisi alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği almak isteyen adayların girdiğin STS-Öğretmenlik 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini geride bırakan adaylar şimdi gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! (AA)2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! (AA)

STS-Öğretmenlik Sonuçları Açıklandı

Yurt dışında eğitim alan öğretmen adaylarının Türkiye'de denklik başvurusunda bulunabilmeleri için katılım sağladığı STS-Öğretmenlik sınavı, 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, STS-Öğretmenlik sınavı sonuçlarını duyurdu.

STS-Öğretmenlik Sonuçları İçin Tıklayın.

2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! (AA)2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! (AA)

STS-Öğretmenlik Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, STS-Öğretmenlik sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirler. ÖSYM ais sisteminden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlara erişebilirler.

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