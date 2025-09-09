HAC kurası ne zaman çekilecek? DİYANET 2026 HAC kura takvimi belli oldu mu, son durum ne?

Kutsal topraklara yolculuk hayali kuran milyonlarca Müslüman için hac ibadeti, hayatın manevi dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac organizasyonu takvimi ise hacı adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.
ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül 2025'te başarıyla tamamlandı. Adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirdi. İlk kez hacca gitmek isteyenlerden 950 TL ön kayıt ücreti alındı; daha önce kuraya katılıp hacca gidemeyen adaylar ise kayıt yenileme işlemlerini ücretsiz olarak tamamladı.
2026 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekimi tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, kura çekimlerinin genellikle Ekim-Kasım döneminde yapıldığı görülüyor.
Örneğin, 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu nedenle 2026 hac kuralarının da benzer bir dönemde, muhtemelen Ekim veya Kasım 2025 tarihlerinde yapılması bekleniyor.
Kesin tarih, Diyanet'in resmi internet sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Hacı adaylarının bu duyuruları yakından takip etmesi önem taşıyor.
KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?
Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede adaylar ve yakınları, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek. Böylelikle süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüş olacak.