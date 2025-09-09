HAC kurası ne zaman çekilecek? DİYANET 2026 HAC kura takvimi belli oldu mu, son durum ne?

A Haber Foto Arşiv Örneğin, 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu nedenle 2026 hac kuralarının da benzer bir dönemde, muhtemelen Ekim veya Kasım 2025 tarihlerinde yapılması bekleniyor.

A Haber Foto Arşiv Kesin tarih, Diyanet'in resmi internet sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Hacı adaylarının bu duyuruları yakından takip etmesi önem taşıyor.