12 Dev Adam çeyrek final maçı bugün saat kaçta? Türkiye-Polonya basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan doruğa çıktı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye'nin bu tarihi galibiyetinin ardından gözler, Polonya ile oynanacak kritik maça çevrildi.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya ile 9 Eylül 2025 Salı günü karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
12 DEV ADAM TURNUVADA NAMAĞLUP
Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. İsveç karşısında da hata yapmayan milliler, EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Şampiyonada tüm maçlarını kazanan yalnızca iki takım bulunuyor: Türkiye ve son dünya şampiyonu Almanya.
MADALYA HEDEFİ VE TARİHî REKOR
Türkiye, Polonya'yı mağlup etmesi halinde 24 yıl aradan sonra yarı finale çıkacak. Son olarak 2001'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen milliler, gümüş madalya ile yetinmişti.
Ayrıca 12 Dev Adam, Polonya'yı geçerse turnuvada 7'de 7 yaparak tarihe geçecek.
TÜRKİYE-POLONYA REKABETİNDE 9. RANDEVU
İki ekip Avrupa Şampiyonası tarihinde bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Türkiye, bu maçların 2'sini kazanırken Polonya 6 galibiyet aldı. Son randevular ise EuroBasket 2009 ve 2011'de oynandı. 2009'da Türkiye 87-69 galip gelirken 2011'de Polonya 84-83 kazanmıştı.