12 Dev Adam çeyrek final maçı bugün saat kaçta? Türkiye-Polonya basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası 'nda heyecan doruğa çıktı. A Milli Erkek Basketbol Takımı , son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye'nin bu tarihi galibiyetinin ardından gözler, Polonya ile oynanacak kritik maça çevrildi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya ile 9 Eylül 2025 Salı günü karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Haber Foto Arşiv

12 DEV ADAM TURNUVADA NAMAĞLUP

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. İsveç karşısında da hata yapmayan milliler, EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Şampiyonada tüm maçlarını kazanan yalnızca iki takım bulunuyor: Türkiye ve son dünya şampiyonu Almanya.