Haberler Liste Haberleri Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!

Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… İzleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaran 'Gözleri Karadeniz' dizisi yeni bölümüyle salı akşamı atv'de.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:16
ABONE OL
Gözleri KaraDeniz’de Mehmet ölümle burun buruna!

atv'nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz'in 6. bölümüne dair ipuçları geldi. İşte detaylar...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır.

Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır.

Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON DAKİKA