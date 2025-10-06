6 Ekim’de ne oldu, bugün ne günü? İstanbul’un Kurtuluşu ne zaman, önemi nedir? İşte tarihçesi...

İstanbul, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü bu yıl 6 Ekim Pazartesi günü çeşitli etkinliklerle anıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen şehir, 4 yıl 10 ay 23 gün süren bu zorlu sürecin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu anlamlı gün, hem İstanbul'un hem de Türk milletinin bağımsızlık ve direniş mücadelesinin simgesi olarak öne çıkıyor.