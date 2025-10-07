ALES/3 BAŞVURU ERKANI ÖSYM AİS | 2025-ALES/3 başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını hem online hem de yüz yüze kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir dönem başladı. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları 7 Ekim 2025 itibarıyla başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek.

A Haber foto arşiv Başvurular Nasıl Yapılacak? ALES/3 başvuruları hem dijital hem de fiziksel kanallardan yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri'ne giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00'da başladı ve 14 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.