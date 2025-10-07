Haberler Liste Haberleri ALES/3 BAŞVURU ERKANI ÖSYM AİS | 2025-ALES/3 başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını hem online hem de yüz yüze kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 10:12
Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir dönem başladı. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları 7 Ekim 2025 itibarıyla başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

ALES/3 başvuruları hem dijital hem de fiziksel kanallardan yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri'ne giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular 7 Ekim saat 10.00'da başladı ve 14 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.

Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Sınava katılacak adayların, 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuzda sınavın başvuru şartları, ücret bilgisi, sınav tarihi ve diğer önemli ayrıntılar detaylı şekilde yer alıyor. Başvuru sürecinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı kılavuz, adaylar için rehber niteliğinde.

Sınav Tarihi ve Önemli Hatırlatmalar

2025-ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Akademik kariyer hedefleyenler, başvuru tarihlerini kaçırmamak için takvimlerini kontrol etmeli. Başvuruların tamamlanması ve sınav için gerekli belgelerin hazırlanması, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından kritik öneme sahip.

Başvuru Detayları ve Ücreti

Başlangıç Tarihi :07.10.2025 10:00
Bitiş Tarihi :14.10.2025 23:59
Sınav Ücreti :850 TL

