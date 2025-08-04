Haberler Liste Haberleri Göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı

Göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’un Yalıkavak bölgesinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 15:12
ABONE OL
GÖÇMEN KAÇAKÇISI 7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç akışının önlenmesine yönelik çalışmalarında, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı geçişlere gözcülük yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs daha tespit edilerek gözaltına alındı. Toplam 7 göçmen kaçakçılığı organizatörü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA