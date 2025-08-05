2025 HMGS sınavı ne zaman? HMGS kimler için zorunlu olacak, hangi konulardan, kaç soru çıkacak?

Hukuk mesleğine adım atmak isteyen binlerce mezun, bu yıl ilk kez uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için hazırlıklarını sürdürüyor. Hukuk fakültesi mezunları ile Türkiye'de denklik belgesi alan yabancı üniversite mezunları için zorunlu hale gelen sınav, 28 Eylül 2025 tarihinde 18 ilde eş zamanlı olarak yapılacak.

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HMGS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle hayata geçirilen HMGS, hukuk mesleklerine geçişte bir ön eleme niteliği taşıyor. Sınav, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için zorunlu hale gelirken, hakimlik ve savcılık sınavlarına başvuracak adaylar için de temel bir şart olarak öne çıkıyor.

Yalnızca hukuk fakültesi mezunları ve denklik belgesine sahip yurtdışı mezunlarının katılabileceği sınavda, başarı için en az 70 puan alınması gerekiyor. Bu puanı elde edemeyen adaylar, hukuk mesleklerine ilişkin bir sonraki aşamaya geçemeyecek.