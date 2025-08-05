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2025 HMGS sınavı ne zaman? HMGS kimler için zorunlu olacak, hangi konulardan, kaç soru çıkacak?

Hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce mezunun beklediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve hukuk fakültesi mezunlarının katılımıyla gerçekleşecek sınavın başvuru süreci 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. 18 farklı ilde uygulanacak HMGS'de en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki HMGS sınavı tam olarak ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi ve başvuru detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 07:59
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2025 HMGS sınavı ne zaman? HMGS kimler için zorunlu olacak, hangi konulardan, kaç soru çıkacak?

Hukuk mesleğine adım atmak isteyen binlerce mezun, bu yıl ilk kez uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için hazırlıklarını sürdürüyor. Hukuk fakültesi mezunları ile Türkiye'de denklik belgesi alan yabancı üniversite mezunları için zorunlu hale gelen sınav, 28 Eylül 2025 tarihinde 18 ilde eş zamanlı olarak yapılacak.

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HMGS NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle hayata geçirilen HMGS, hukuk mesleklerine geçişte bir ön eleme niteliği taşıyor. Sınav, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için zorunlu hale gelirken, hakimlik ve savcılık sınavlarına başvuracak adaylar için de temel bir şart olarak öne çıkıyor.

Yalnızca hukuk fakültesi mezunları ve denklik belgesine sahip yurtdışı mezunlarının katılabileceği sınavda, başarı için en az 70 puan alınması gerekiyor. Bu puanı elde edemeyen adaylar, hukuk mesleklerine ilişkin bir sonraki aşamaya geçemeyecek.

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BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

HMGS başvuruları, 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Uygulama, Türkiye genelinde belirlenen 18 il merkezinde gerçekleştirilecek.

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SINAVIN KAPSAMI VE İÇERİĞİ

Çoktan seçmeli test usulüyle uygulanacak sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sorular, hukuk disiplininin farklı alanlarını kapsayacak. Sınav kapsamında ölçülecek alanlar ise şöyle:

📍Anayasa Hukuku

📍Anayasa Yargısı

📍İdare Hukuku

📍İdari Yargılama Usulü

📍Medeni Hukuk

📍Borçlar Hukuku

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📍Ticaret Hukuku

📍Hukuk Yargılama Usulü

📍İcra ve İflas Hukuku

📍Ceza Hukuku

📍Ceza Yargılama Usulü

📍İş Hukuku

📍Vergi Hukuku

📍Vergi Usul Hukuku

📍Avukatlık Hukuku

📍Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

📍Türk Hukuk Tarihi

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