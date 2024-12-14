31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 1 Ocak 2025 hafta sonu mu, hafta içi mi?

31 Aralık, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi tarafından heyecanla beklenen bir gündür. Ancak, bu tarihin resmi tatil olup olmadığı sıklıkla tartışılan bir konudur. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:32 PAYLAŞ ABONE OL

Yılbaşı tatiline sayılı günler kala, vatandaşların 31 Aralık tarihine yönelik soruları gündeme geliyor. "31 Aralık resmi tatil mi?" ya da "Yarım gün mü?" gibi sorulara cevap arayanlar için konuyla ilgili tüm detayları derledik. İşte yılbaşı öncesi plan yapanların bilmesi gerekenler.

A Haber foto arşiv 31 Aralık Yarım Gün mü? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 31 Aralık tarihi ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Resmi tatil, yalnızca 1 Ocak günüyle sınırlıdır. Bu nedenle 31 Aralık, kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı için normal bir iş günü olarak devam etmektedir.