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31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 1 Ocak 2025 hafta sonu mu, hafta içi mi?

31 Aralık, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi tarafından heyecanla beklenen bir gündür. Ancak, bu tarihin resmi tatil olup olmadığı sıklıkla tartışılan bir konudur. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:32
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31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü, yarım gün mü? 1 Ocak 2025 hafta sonu mu, hafta içi mi?

Yılbaşı tatiline sayılı günler kala, vatandaşların 31 Aralık tarihine yönelik soruları gündeme geliyor. "31 Aralık resmi tatil mi?" ya da "Yarım gün mü?" gibi sorulara cevap arayanlar için konuyla ilgili tüm detayları derledik. İşte yılbaşı öncesi plan yapanların bilmesi gerekenler.

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31 Aralık Yarım Gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 31 Aralık tarihi ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Resmi tatil, yalnızca 1 Ocak günüyle sınırlıdır. Bu nedenle 31 Aralık, kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı için normal bir iş günü olarak devam etmektedir.

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5 Günlük Köprü İzin Fırsatı

2024 yılına baktığımızda, 28-29 Aralık tarihleri hafta sonuna, 31 Aralık ise salı gününe denk geliyor. Bu durum, çalışanlar için yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük bir tatil köprüsü oluşturma fırsatını doğuruyor. Yıllık izinlerini 30 ve 31 Aralık tarihlerinde değerlendirenler, 28 Aralık Cumartesi gününden başlayarak 1 Ocak Çarşamba gününe kadar tatil yapabilir.

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Kanunlara Göre Resmi ve Dini Bayramlar

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda, resmi ve dini bayram günleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Kanuna göre yılbaşı tatili, yalnızca 1 Ocak gününü kapsamaktadır. İşte bu kanuna göre belirlenen tatil günlerinin listesi:

Resmi Bayramlar

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos: Zafer Bayramı

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra başlar)

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Dini Bayramlar

Ramazan Bayramı: Arefe günü saat 13.00'te başlar ve toplam 3,5 gündür.

Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13.00'te başlar ve toplam 4,5 gündür.

Diğer Resmi Tatiller

1 Ocak: Yılbaşı

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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