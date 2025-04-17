FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025

Küresel piyasalarda gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararına çevrildi. Özellikle altın, dolar ve kripto varlıklar üzerinde doğrudan etkili olan bu karar, yatırımcıların pozisyon alırken yakından takip ettiği en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor.
Şubat ve Mart aylarında faizlerde değişikliğe gitmeyen Fed'in, Mayıs toplantısında nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.
Nisan Ayı Sessiz Geçecek
Fed'in resmi takvimine göre Nisan ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Faiz kararının netleşeceği bir sonraki toplantı, 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Kararın ise 7 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00'de kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Bu toplantı, yılın ikinci çeyreğine yön verecek olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Özellikle enflasyonla mücadele sürecinde izlenecek politika sinyalleri, piyasaların kısa vadeli seyrini etkileyebilir.
2025 ve 2026 Takvimi Netleşti
Fed'in 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceği diğer toplantılar şu şekilde:
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık
Ayrıca 2026 yılı için planlanan toplantı tarihleri de şimdiden belli oldu:
27-28 Ocak
17-18 Mart
28-29 Nisan
16-17 Haziran
28-29 Temmuz
15-16 Eylül
27-28 Ekim
8-9 Aralık
Bu tarihler sadece Fed kararlarını değil aynı zamanda küresel finans piyasalarının yönünü de şekillendirme potansiyeline sahip.
Son Karar Ne Olmuştu?
Fed, 2025 yılının Mart ayındaki toplantısında politika faizini %4.25 - %4.50 aralığında sabit tuttu. Şubat ayında da aynı yönde bir karar alınmış, böylece üst üste iki toplantıda herhangi bir faiz değişikliği yapılmamıştı.
Hatırlanacağı üzere önceki üç toplantıda Fed ardı ardına faiz indirimine gitmişti. Bu adımlar, piyasalar tarafından "yumuşak iniş" stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmişti.
Beklentiler Ne Yönde?
Piyasa aktörlerinin büyük bölümü, Fed'in Mayıs ayında da mevcut faiz politikasını koruyacağı görüşünde. Ancak ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, daha şahin bir duruşun benimsenmesi de ihtimaller arasında.
Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise, yalnızca faiz kararını değil, gelecek dönem stratejilerini anlamak açısından da kritik önem taşıyor.