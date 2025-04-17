FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025

Bu tarihler sadece Fed kararlarını değil aynı zamanda küresel finans piyasalarının yönünü de şekillendirme potansiyeline sahip.

Ayrıca 2026 yılı için planlanan toplantı tarihleri de şimdiden belli oldu:

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Son Karar Ne Olmuştu?

Fed, 2025 yılının Mart ayındaki toplantısında politika faizini %4.25 - %4.50 aralığında sabit tuttu. Şubat ayında da aynı yönde bir karar alınmış, böylece üst üste iki toplantıda herhangi bir faiz değişikliği yapılmamıştı.

Hatırlanacağı üzere önceki üç toplantıda Fed ardı ardına faiz indirimine gitmişti. Bu adımlar, piyasalar tarafından "yumuşak iniş" stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmişti.

Beklentiler Ne Yönde?

Piyasa aktörlerinin büyük bölümü, Fed'in Mayıs ayında da mevcut faiz politikasını koruyacağı görüşünde. Ancak ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, daha şahin bir duruşun benimsenmesi de ihtimaller arasında.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise, yalnızca faiz kararını değil, gelecek dönem stratejilerini anlamak açısından da kritik önem taşıyor.