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FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025

ABD’nin Çin’e karşı attığı son gümrük vergisi adımıyla küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, yatırımcılar şimdi gözlerini ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı yeni faiz kararına çevirdi. Mart ayında politika faizini sabit tutan FED, aldığı bu kararı 1’e karşı 11 oyla kabul etmişti. Nisan ayında toplantı yapılmayacak olması mayıs ayı kararını daha da kritik hale getiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:49
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FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025

Küresel piyasalarda gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararına çevrildi. Özellikle altın, dolar ve kripto varlıklar üzerinde doğrudan etkili olan bu karar, yatırımcıların pozisyon alırken yakından takip ettiği en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Şubat ve Mart aylarında faizlerde değişikliğe gitmeyen Fed'in, Mayıs toplantısında nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

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Nisan Ayı Sessiz Geçecek

Fed'in resmi takvimine göre Nisan ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Faiz kararının netleşeceği bir sonraki toplantı, 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Kararın ise 7 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00'de kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bu toplantı, yılın ikinci çeyreğine yön verecek olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Özellikle enflasyonla mücadele sürecinde izlenecek politika sinyalleri, piyasaların kısa vadeli seyrini etkileyebilir.

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2025 ve 2026 Takvimi Netleşti

Fed'in 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceği diğer toplantılar şu şekilde:

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

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Ayrıca 2026 yılı için planlanan toplantı tarihleri de şimdiden belli oldu:

27-28 Ocak

17-18 Mart

28-29 Nisan

16-17 Haziran

28-29 Temmuz

15-16 Eylül

27-28 Ekim

8-9 Aralık

Bu tarihler sadece Fed kararlarını değil aynı zamanda küresel finans piyasalarının yönünü de şekillendirme potansiyeline sahip.

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Son Karar Ne Olmuştu?

Fed, 2025 yılının Mart ayındaki toplantısında politika faizini %4.25 - %4.50 aralığında sabit tuttu. Şubat ayında da aynı yönde bir karar alınmış, böylece üst üste iki toplantıda herhangi bir faiz değişikliği yapılmamıştı.

Hatırlanacağı üzere önceki üç toplantıda Fed ardı ardına faiz indirimine gitmişti. Bu adımlar, piyasalar tarafından "yumuşak iniş" stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmişti.

Beklentiler Ne Yönde?

Piyasa aktörlerinin büyük bölümü, Fed'in Mayıs ayında da mevcut faiz politikasını koruyacağı görüşünde. Ancak ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, daha şahin bir duruşun benimsenmesi de ihtimaller arasında.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise, yalnızca faiz kararını değil, gelecek dönem stratejilerini anlamak açısından da kritik önem taşıyor.

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