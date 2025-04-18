2025 TUS sonuçları sorgulama ekranı | Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem oturumlarının ardından gözler sonuçlarda! Mart ayında yapılan sınavın ardından binlerce doktor adayı, heyecanla sonuç ekranını araştırıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarih yaklaşırken, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılan kontroller her geçen gün artıyor. İşte sorgulama ekranı...
2025 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2025 yılı ÖSYM sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. Dönem sonuçları açıklandı.
TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavlarda olduğu gibi, TUS sonuçları da ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecekler.
TUS sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
TUS 2. DÖNEM SINAV TARİHİ
2025 yılı ikinci TUS oturumu için geri sayım başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılması planlanıyor. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 2-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru süresini kaçıranlar için ise 16 Temmuz'da geç başvuru imkanı sunulacak. Bu döneme ait sınav sonuçlarının ise 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.