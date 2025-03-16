FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasalarda yakından takip edilen faiz kararını mart ayında açıklamaya hazırlanıyor. Altın, kripto para ve hisse senedi piyasaları üzerinde büyük etkisi olan faiz politikası yatırımcıların odağında yer alırken gözler FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Şubat ayında toplantı yapmayan yetkililer, mart ayında bir araya gelerek faiz oranlarına ilişkin yeni bir karar alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:12 PAYLAŞ ABONE OL

ABD Merkez Bankası (FED), mart ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ocak ayında 25 baz puanlık bir indirim kararı alan banka, piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik verileri göz önünde bulundurarak yeni bir adım atacak. Kritik kararın 18-19 Mart 2025 tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

A Haber Foto Arşiv FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın son mesajlarını dikkatle takip ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" ifadelerini kullanan Powell, faiz politikasına ilişkin temkinli bir duruş sergiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları da dikkat çekiyor.