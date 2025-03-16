Haberler Liste Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasalarda yakından takip edilen faiz kararını mart ayında açıklamaya hazırlanıyor. Altın, kripto para ve hisse senedi piyasaları üzerinde büyük etkisi olan faiz politikası yatırımcıların odağında yer alırken gözler FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Şubat ayında toplantı yapmayan yetkililer, mart ayında bir araya gelerek faiz oranlarına ilişkin yeni bir karar alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:12
ABONE OL
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), mart ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ocak ayında 25 baz puanlık bir indirim kararı alan banka, piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik verileri göz önünde bulundurarak yeni bir adım atacak. Kritik kararın 18-19 Mart 2025 tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın son mesajlarını dikkatle takip ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" ifadelerini kullanan Powell, faiz politikasına ilişkin temkinli bir duruş sergiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları da dikkat çekiyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Powell, bu konuda net bir yanıt vererek, "Kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" demişti.

Ekonomistler, mart ayı toplantısında yeni bir faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu ancak FED'in verileri dikkatle inceleyerek hareket edeceğini belirtiyor. Piyasalar, özellikle enflasyon ve istihdam rakamlarını yakından izliyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2025 yılı boyunca gerçekleştireceği toplantılar şöyle:

28-29 Ocak
18-19 Mart

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

6-7 Mayıs
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık

SON DAKİKA