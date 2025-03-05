Arefe günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı arifesi hangi tarihte, tatil mi?

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Arefe Günü Tatil mi, Yarım Gün mü?

Mevzuata göre Ramazan Bayramı arefe günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor ve toplamda 3,5 gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak resmi tatil süresi, hükümetin alacağı karara bağlı olarak değişebilir.

Özellikle bayram tatillerinin hafta sonu ile birleştiği dönemlerde, kamu çalışanlarına tam gün idari izin verilmesi sıkça uygulanan bir yöntem. Bu yıl da böyle bir karar alınırsa arefe günü tam gün tatil olabilir. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.