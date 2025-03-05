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Arefe günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı arifesi hangi tarihte, tatil mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar arefe gününün tarihini ve tatil durumunu merak ediyor. 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplamalarına göre 29 gün sürecek. Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Bayram arefesi ise 29 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peki arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:24
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Arefe günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı arifesi hangi tarihte, tatil mi?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca kişi arefe gününün tarihini ve tatil süresini araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mart 2025'te başladı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre 29 gün sürecek. Peki Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman, tatil kaç gün olacak?

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Arefe Günü Ne Zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 30 Mart Pazar olacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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Bayram tarihleri şöyle:

29 Mart 2025 Cumartesi – Ramazan Bayramı Arefesi
30 Mart 2025 Pazar – Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı – Ramazan Bayramı 3. Gün

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Arefe Günü Tatil mi, Yarım Gün mü?

Mevzuata göre Ramazan Bayramı arefe günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor ve toplamda 3,5 gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak resmi tatil süresi, hükümetin alacağı karara bağlı olarak değişebilir.

Özellikle bayram tatillerinin hafta sonu ile birleştiği dönemlerde, kamu çalışanlarına tam gün idari izin verilmesi sıkça uygulanan bir yöntem. Bu yıl da böyle bir karar alınırsa arefe günü tam gün tatil olabilir. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu yıl tatil süresi merak ediliyor. Şu an için kesinleşmiş bir idari izin kararı olmasa da kamu çalışanları için bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi ihtimali bulunuyor.

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