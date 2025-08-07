KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 GSB KYK burs/kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM’nin üniversite tercih sürecini başlatmasıyla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak KYK burs başvurularının tarihleri ve burs miktarına ilişkin detaylar gündeme geldi. Başvurular, GSB’nin kriterleri netleştirmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Peki 2025-2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar olacak?

Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs ve kredi başvurularının tarihi yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan başvuru takvimi merakla bekleniyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek ve öğrenciler, değerlendirme sonuçlarına göre burs ya da öğrenim kredisi alma hakkı kazanacak.

A Haber Foto Arşiv BAŞVURULAR EKİM-KASIM DÖNEMİNDE BAŞLAYABİLİR GSB, henüz 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi bir başvuru takvimi paylaşmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında KYK burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayının ikinci yarısı ile kasım ayı başı arasında alındığı görülüyor. Bu nedenle, başvuruların bu yıl da benzer bir tarihte başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları ise burs başvurularından ayrı bir süreçte değerlendiriliyor.