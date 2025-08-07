KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 GSB KYK burs/kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs ve kredi başvurularının tarihi yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan başvuru takvimi merakla bekleniyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek ve öğrenciler, değerlendirme sonuçlarına göre burs ya da öğrenim kredisi alma hakkı kazanacak.
BAŞVURULAR EKİM-KASIM DÖNEMİNDE BAŞLAYABİLİR
GSB, henüz 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi bir başvuru takvimi paylaşmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında KYK burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayının ikinci yarısı ile kasım ayı başı arasında alındığı görülüyor. Bu nedenle, başvuruların bu yıl da benzer bir tarihte başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları ise burs başvurularından ayrı bir süreçte değerlendiriliyor.
BURS MİKTARI 2025'TE 3 BİN LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ
2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılıyor. 2026 yılı için geçerli olacak yeni burs miktarının ise Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
KYK burs ve kredi başvuruları, yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bazı bilgileri beyan etmeleri gerekiyor. Bu veriler, ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle çapraz şekilde kontrol ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kontenjan dahilinde burs veriliyor; başvuru şartlarını karşılayan ancak burs alamayan öğrencilere ise öğrenim kredisi sağlanıyor.