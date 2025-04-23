Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Kuzey Anadolu fay hattı nerede, hangi illerden geçiyor?

Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğudan batıya 1200 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayarak Saros Körfezi'ne kadar ilerleyen bu fay zonu, tarih boyunca yıkıcı depremlere neden oldu. KAF üzerinde yer alan iller arasında Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Erzincan ve Van gibi şehirler bulunuyor. İstanbul da bu hatta tehlikeli biçimde yakın konumda yer alıyor.
Diri Fay Nedir ve Neden Bu Kadar Önemli?
Diri fay, yani aktif fay; tarihsel dönemde veya yakın jeolojik zamanda deprem üretmiş olan faylara verilen isimdir. Bu faylar, yer kabuğundaki hareketlerin yoğunlaştığı, dolayısıyla büyük depremlerin yaşanabileceği bölgeler olarak bilinir. MTA ve üniversiteler tarafından yürütülen çalışmalar, bu fayların yerini ve hareket hızlarını sürekli izliyor.
Evinizin Altından Fay Hattı Geçiyor mu?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, yaşadıkları yerin fay hattı üzerinde olup olmadığı. AFAD'ın "Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması" üzerinden, e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak adres bazlı sorgulama yapmak mümkün. Bu uygulama, evinizin deprem risk haritasını detaylı biçimde inceleme imkanı sunuyor.
Diri Fay Üzerindeki İller ve İlçeler Açıklandı
MTA'nın verilerine göre, Türkiye genelinde 24 il ve 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu iller arasında Aydın, Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Hatay, Erzurum ve Balıkesir gibi yüksek riskli bölgeler bulunuyor. Özellikle batı Anadolu'daki graben sistemleri ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki yerleşimler için dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.
Fay Hatlarında Yıllık Kayma Sürekli İzleniyor
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismik gözlemlerinin yanı sıra, GPS tabanlı konum ölçümleriyle fay hatlarındaki kayma hızı da takip ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda yılda ortalama 17 ila 25 milimetre, Doğu Anadolu Fay Zonu'nda ise yaklaşık 10 milimetrelik hareketler kaydediliyor. Bu veriler, deprem riski yüksek bölgelerdeki yapılaşma politikalarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.