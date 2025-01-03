2025 SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu, belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 2025 Ocak ayında yapılan zam oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Taban aylık düzenlemesi ve ek ödemelerle ilgili yeni detaylar da gündemde. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı eklenecek mi? İşte refah payı ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:43 PAYLAŞ ABONE OL

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları zam oranını kesinleştirdi. Buna göre, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon farkı %15,75 olarak belirlendi. Bu oran, emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıyacak ve zamlı maaşlar Ocak ayında hesaplara geçecek.

Refah Payı (A Haber) Yeni Maaşlar ve Ek Ödemeler Emekli maaşlarına yapılan zam, sadece kök aylıklara değil, aynı zamanda maaşın belirli bir oranında hesaplanan ek ödemelere de yansıyacak. %4 veya %5 oranında artış gösteren ek ödemeler, emeklileri maaşlarını artıracak.