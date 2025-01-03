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2025 SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu, belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 2025 Ocak ayında yapılan zam oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Taban aylık düzenlemesi ve ek ödemelerle ilgili yeni detaylar da gündemde. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı eklenecek mi? İşte refah payı ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:43
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2025 SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu, belli oldu mu?

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak ayında alacakları zam oranını kesinleştirdi. Buna göre, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon farkı %15,75 olarak belirlendi. Bu oran, emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıyacak ve zamlı maaşlar Ocak ayında hesaplara geçecek.

Refah Payı (A Haber)Refah Payı (A Haber)

Yeni Maaşlar ve Ek Ödemeler

Emekli maaşlarına yapılan zam, sadece kök aylıklara değil, aynı zamanda maaşın belirli bir oranında hesaplanan ek ödemelere de yansıyacak. %4 veya %5 oranında artış gösteren ek ödemeler, emeklileri maaşlarını artıracak.

Refah Payı (A Haber)Refah Payı (A Haber)

Refah Payı Beklentisi

2025 zam oranlarının ardından SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Refah payı verilmesi halinde, emekli maaşlarına ek bir artış yapılması gündemde. 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı, 2025 yılı itibariyle 14.468 TL olarak belirlendi. Eğer refah payı eklenirse, maaşı belirlenen taban tutarın altında kalan emeklilere hazine desteği sağlanacak ve maaşlar yeni taban seviyesine tamamlanacak.

Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Refah Payı (A Haber)Refah Payı (A Haber)

Zamlı maaşlar, 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında ödemelerini alacak.

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