Dul ve yetim maaşları arttı mı? 2025 Dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

2025 yılı sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılında ödemelerde hangi değişikliklerin yapıldığı ve yeni maaş tablosunun ne kadar olduğu gündem oldu. Vatandaşlar, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Dul ve yetim maaşları da en çok aratılan konulardan biri oldu. Vefat eden sigortalının yerine eşine ödenen dul maaşı ile çocuklara ödenen ölüm aylığı oranlarında yapılan zamlar merak ediliyor. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?