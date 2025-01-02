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Dul ve yetim maaşları arttı mı? 2025 Dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve yetim maaşları için geri sayım başladı. Bugün belli olacak Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte dul ve yetim maaşlarında yapılacak zamlar da merak konusu oldu. 2025 yılında dul ve yetim maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, “Dul ve yetim maaşları kaç TL oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte maaş zamları ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:40
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Dul ve yetim maaşları arttı mı? 2025 Dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

2025 yılı sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılında ödemelerde hangi değişikliklerin yapıldığı ve yeni maaş tablosunun ne kadar olduğu gündem oldu. Vatandaşlar, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Dul ve yetim maaşları da en çok aratılan konulardan biri oldu. Vefat eden sigortalının yerine eşine ödenen dul maaşı ile çocuklara ödenen ölüm aylığı oranlarında yapılan zamlar merak ediliyor. Peki dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve Yetim Maaşları (A Haber Foto Arşiv)Dul ve Yetim Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Bugün yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte dul ve yetim maaşlarına yapılan zamlar da belli olacak. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dul ve Yetim Maaşları (A Haber Foto Arşiv)Dul ve Yetim Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Dul ve Yetim Aylıklarından Kimler Yararlanabilir?

Dul ve yetim maaşları, sigortalı bireylerin vefatı sonrasında geride kalan eş ve çocukların ekonomik güvenliğini sağlamak amacıyla ödenmektedir. Bu maaşı alabilecek hak sahipleri şu şekilde belirlenmiştir:

Vefat eden sigortalının hayatta kalan eşi, dul maaşı alabilir. Yetim maaşı, cinsiyet fark etmeksizin çocuklara ödenir. Erkek çocuklar, 18 yaşına kadar, eğer ortaöğretim görüyorlarsa 20 yaşına kadar, yükseköğretim görüyorlarsa ise 25 yaşına kadar maaş alabilirler. Kız çocuklar, sigortalı bir işte çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş sınırlaması olmadan maaş almaya devam edebilir.

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