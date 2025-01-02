Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe gecesi ne kandili? 2025 Diyanet dini günler takvimi...

Müslümanlar için manevi derinliği ve ibadet yoğunluğuyla öne çıkan mübarek üç aylar, 1 Ocak itibarıyla başladı. Bu özel dönem inananlara hayatlarını gözden geçirme, ruhani bir yenilenme ve ibadetlerini artırma imkanı sunuyor. Üç ayların ilk müjdesi olan Regaip Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği ise merak ediliyor. İşte Diyanet takvimine göre 2025 Regaip Kandili tarihi ve detayları...