Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe gecesi ne kandili? 2025 Diyanet dini günler takvimi...

Müslümanlar için manevi derinliği ve ibadet yoğunluğuyla öne çıkan mübarek üç aylar, 1 Ocak itibarıyla başladı. Bu özel dönem inananlara hayatlarını gözden geçirme, ruhani bir yenilenme ve ibadetlerini artırma imkanı sunuyor. Üç ayların ilk müjdesi olan Regaip Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği ise merak ediliyor. İşte Diyanet takvimine göre 2025 Regaip Kandili tarihi ve detayları...
Bugün Kandil Mi?
Evet, bugün Regaip Kandili. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk gelen bu mübarek gece, bu yıl 2 Ocak Perşembe akşamı kutlanıyor. Müslümanlar, kandil gecesini ibadet, dua ve tövbeyle geçirerek manevi huzur arayışına yöneliyor.
Regaip Kandili Nedir?
Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olarak bilinir. Kelime kökeni itibarıyla "arzulamak, rağbet etmek" anlamlarına gelen "regâib" sözcüğü, İslam kültüründe Allah'ın rahmet ve lütfuna duyulan arzuyu simgeler. Kur'an'da doğrudan yer almasa da bu gece, İslam toplumlarında rahmet ve mağfiret temalarıyla özdeşleşmiştir.
Regaip Kandili'nin Önemi
Bu özel gece, duaların kabul olacağına inanılan, manevi bağların güçlendiği bir zaman dilimidir. Müslümanlar, Allah'a yönelerek tövbe eder, bağışlanma diler ve kulluk bilincini tazeler. Camilerde düzenlenen kandil programlarına katılanlar ya da evlerinde ibadet edenler, bu gecenin manevi huzurundan faydalanmaya çalışır.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025- Üç ayların başlangıcı
2 Ocak 2025-Regaip Kandili
26 Ocak 2025-Miraç Kandili
13 Şubat 2025-Berat Kandili
1 Mart 2025-Ramazan ayı başlangıcı
26 Mart 2025-Kadir Gecesi
29 Mart 2025-Arefe
30 Mart-1 Nisan 2025 / Ramazan Bayramı
5 Haziran 2025-Kurban Bayramı Arefesi
6-9 Haziran 2025 / Kurban Bayramı
5 Temmuz 2025-Aşure Günü
3 Eylül 2025-Mevlid Kandili
21 Aralık 2025-Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025-Regaip Kandili