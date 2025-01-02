2025 EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı kaç TL oldu?

Bugün belli olacak Aralık ayı enflasyon verileri ile evde bakım aylığına yapılacak zamlar da merak konusu oldu. Engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen aileler 2025 yılında evde bakım maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyor. Çalışma hayatı ve sosyal destek ödemelerinde yapılacak artış vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte evde bakım aylığı ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:43 PAYLAŞ ABONE OL

Engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere her ay düzenli olarak verilen sosyal yardım destek ödemelerine yapılacak zamlar yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşındaki zam oranlarını da doğrudan etkileyecek. Bugün açıklanacak resmi rakamlarla birlikte maaş artışları kesinleşmiş olacak. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Evde Bakım Maaşı (A Haber Foto Arşiv) Evde Bakım Maaşı Nedir ve Kimlere Verilir? Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen düzenli bir sosyal destek ödemesidir. Evde bakım aylığı, bakımı üstlenen kişilere hem maddi kolaylık sağlamak hem de bakım süreçlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla yapılmaktadır.