2025 EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar olacak? Zamlı evde bakım aylığı kaç TL oldu?

Engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere her ay düzenli olarak verilen sosyal yardım destek ödemelerine yapılacak zamlar yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşındaki zam oranlarını da doğrudan etkileyecek. Bugün açıklanacak resmi rakamlarla birlikte maaş artışları kesinleşmiş olacak. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen düzenli bir sosyal destek ödemesidir. Evde bakım aylığı, bakımı üstlenen kişilere hem maddi kolaylık sağlamak hem de bakım süreçlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla yapılmaktadır.
Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri, e-Devlet portalı veya SMS yoluyla kolayca gerçekleştirilebilir. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarını kullanarak maaş bilgilerine erişebilirken, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaş ödemeleri yapılan kişiler ise "BAKIYE" yazıp 4747'ye mesaj göndererek ödeme bilgilerini öğrenebilirler.