ÖGG sınav sonuç ekranı | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı

Binlerce adayın merakla beklediği 113. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) çevrildi. 9 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavın sonuçları açıklandı. ÖGG sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını nereden öğreneceğini merak ediyor. İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:45 PAYLAŞ ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olarak değerlendirilecek ve toplamda 100 puan üzerinden bir not verilecektir.

A Haber Foto Arşiv ÖGG 113. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı Sınavı başarıyla tamamlayan adayların en merak ettiği konu, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıydı. 113. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı ise 03-05 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.



113. Dönem ÖGG Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı