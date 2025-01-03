3 Ocak benzin ve mazota zam geldi mi? 6 aylık ÜFE oranına göre akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yılın ilk günlerinde araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarına yapılacak olası zamlara odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranlarının, akaryakıt fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmayacağı merak ediliyor.

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Akaryakıt Fiyatlarına 6 Aylık ÜFE Oranı Etki Edecek mi?

ÜFE oranındaki artış, akaryakıt maliyetlerine yansıyarak benzin ve motorin fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Ancak fiyatlara yansıyacak nihai oranlar henüz netleşmedi. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili güncel bilgiler, resmi açıklamaların ardından haberimizde paylaşılacak.

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Akaryakıt fiyatları, şehirden şehire farklılıklar gösterebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde önemli bir etkide bulunuyor. Global petrol piyasalarında brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik de yerel pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.