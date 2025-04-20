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Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı 2025 | meb.gov.tr İOKBS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce erişime açılacak. Bu bilgi doğrultusunda, İOKBS’ye katılacak öğrencilerin giriş yerlerinin çok yakında ilan edilmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:40
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Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı 2025 | meb.gov.tr İOKBS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin katılım sağladığı Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınav öncesinde, öğrenciler ve veliler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

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Giriş Belgeleri Hangi Tarihte Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, İOKBS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce erişime açılacak. Bu doğrultuda, 27 Nisan'da yapılacak sınav için giriş belgelerinin en geç 20 Nisan Pazar günü ilan edilmesi bekleniyor. Söz konusu belgeler, öğrencilerin sınava hangi okulda ve salonda gireceğini gösteren resmi dokümanlar olacak. Adaylar bu bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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Sınav Ne Zaman, Saat Kaçta Yapılacak?

İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 100 dakika süre tanınacak. Sınav, saat 11.40 itibarıyla sona erecek. Öğrencilerin sınav günü en az yarım saat önceden sınav yerlerinde hazır bulunmaları isteniyor.

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Kapsamı ve Soru Dağılımı Nasıl Olacak?

İOKBS'de soru dağılımları sınıf düzeyine göre değişiklik gösteriyor.

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine:

20 Türkçe

20 Matematik

20 Fen Bilimleri

20 Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

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Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise:

20 Türk Dili ve Edebiyatı

20 Matematik

20 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

20 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Her sınıf düzeyinde adaylara toplam 80 soru yöneltiliyor ve tüm öğrenciler aynı süre içerisinde sınavı tamamlıyor.

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Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

MEB, 2025 İOKBS sonuçlarının 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

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