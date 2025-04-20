Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı 2025 | meb.gov.tr İOKBS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce erişime açılacak. Bu bilgi doğrultusunda, İOKBS’ye katılacak öğrencilerin giriş yerlerinin çok yakında ilan edilmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:40 PAYLAŞ ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin katılım sağladığı Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınav öncesinde, öğrenciler ve veliler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

A Haber foto arşiv Giriş Belgeleri Hangi Tarihte Açıklanacak? MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, İOKBS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce erişime açılacak. Bu doğrultuda, 27 Nisan'da yapılacak sınav için giriş belgelerinin en geç 20 Nisan Pazar günü ilan edilmesi bekleniyor. Söz konusu belgeler, öğrencilerin sınava hangi okulda ve salonda gireceğini gösteren resmi dokümanlar olacak. Adaylar bu bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek.