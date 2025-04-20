Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin katılım sağladığı Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınav öncesinde, öğrenciler ve veliler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.
Giriş Belgeleri Hangi Tarihte Açıklanacak?
MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, İOKBS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce erişime açılacak. Bu doğrultuda, 27 Nisan'da yapılacak sınav için giriş belgelerinin en geç 20 Nisan Pazar günü ilan edilmesi bekleniyor. Söz konusu belgeler, öğrencilerin sınava hangi okulda ve salonda gireceğini gösteren resmi dokümanlar olacak. Adaylar bu bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Sınav Ne Zaman, Saat Kaçta Yapılacak?
İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 100 dakika süre tanınacak. Sınav, saat 11.40 itibarıyla sona erecek. Öğrencilerin sınav günü en az yarım saat önceden sınav yerlerinde hazır bulunmaları isteniyor.
Kapsamı ve Soru Dağılımı Nasıl Olacak?
İOKBS'de soru dağılımları sınıf düzeyine göre değişiklik gösteriyor.
5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine:
20 Türkçe
20 Matematik
20 Fen Bilimleri
20 Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise:
20 Türk Dili ve Edebiyatı
20 Matematik
20 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
20 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
Her sınıf düzeyinde adaylara toplam 80 soru yöneltiliyor ve tüm öğrenciler aynı süre içerisinde sınavı tamamlıyor.