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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da EFT, Havale, FAST işlemleri yapılır mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil kapsamında kurumların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Özellikle banka işlemleri olan vatandaşlar, 23 Nisan Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. "Bugün bankalar çalışıyor mu?" sorusu en çok aratılanlar arasında yer alırken resmi tatil takvimi bu konuda belirleyici olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:51
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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da EFT, Havale, FAST işlemleri yapılır mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, banka işlemleri olan vatandaşlar "Bankalar 23 Nisan'da açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde kamu ve özel sektör kurumlarının çalışma saatleri değişiklik gösterebildiği için özellikle EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri planlayanlar için bu detaylar büyük önem taşıyor.

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23 Nisan'da Bankalar Kapalı Olacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan, resmi tatil kapsamına giriyor. Türkiye genelinde tüm kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da bu tarihte hizmet vermeyecek. Çarşamba gününe denk gelen 2025 yılı 23 Nisan tatilinde bankalar kapalı olacak ve gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

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Havale İşlemiyor Mu? EFT Ne Zaman Geçer?

Havale ve FAST gibi sistemler, bankacılık işlemlerinin 7 gün 24 saat dijital olarak yapılabilmesini sağlıyor. Bu işlemler, resmi tatil günlerinde de anlık olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak EFT işlemleri yalnızca mesai saatleri içinde çalıştığı için, 23 Nisan Çarşamba günü verilen EFT talimatları bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak.

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23 Nisan: Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen en özel günlerden biri. Bu anlamlı gün, takvimlerde tam gün resmi tatil olarak yer alıyor.

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2025 yılında 23 Nisan'ın çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, okullar, kamu kurumları ve bankalar tam gün kapalı olacak. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin kendi uygulamalarına göre izinli sayılabilecek.

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