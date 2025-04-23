Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da EFT, Havale, FAST işlemleri yapılır mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil kapsamında kurumların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Özellikle banka işlemleri olan vatandaşlar, 23 Nisan Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. "Bugün bankalar çalışıyor mu?" sorusu en çok aratılanlar arasında yer alırken resmi tatil takvimi bu konuda belirleyici olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:51 PAYLAŞ ABONE OL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, banka işlemleri olan vatandaşlar "Bankalar 23 Nisan'da açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde kamu ve özel sektör kurumlarının çalışma saatleri değişiklik gösterebildiği için özellikle EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri planlayanlar için bu detaylar büyük önem taşıyor.

A Haber foto arşiv 23 Nisan'da Bankalar Kapalı Olacak Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan, resmi tatil kapsamına giriyor. Türkiye genelinde tüm kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da bu tarihte hizmet vermeyecek. Çarşamba gününe denk gelen 2025 yılı 23 Nisan tatilinde bankalar kapalı olacak ve gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek.