Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı?

Doğum ve askerlik borçlanması, belirli şartları yerine getiren bireylerin emeklilik süresini kısaltma fırsatı sunuyor. Kamuoyunda borçlanma hakkında hiç çalışmamış olanların geçmişe yönelik tüm yılları borçlanarak emekliliğe hak kazanabileceği yanılgısı yer alıyor.

Borçlanma hakkından yalnızca doğum yapan kadınlar ve askerlik yapan erkekler belirli bir süre için yararlanabiliyor.

2025 Borçlanma Ücretleri (A Haber Foto Arşiv)

Doğum borçlanması şartları arasında sigortalı olarak en az 1 gün çalışmak ve işten ayrıldıktan sonra doğum yapmak yer alıyor. Doğum yaptıktan sonra çocuğun sağ olarak doğmuş olması ve yaşıyor olması ve doğumdan sonra 2 sene çalışmaması ya da kısmen prim ödenmemiş olması gerekiyor. Peki 2025 yılı itibariyle borçlanma ücretleri ne kadar oldu? Askerlik ve doğum borçlanması kaç TL zamlandı? İşte borçlanma ile ilgili detaylar…

2025 Borçlanma Ücretleri (A Haber Foto Arşiv)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretin yüzde 30'luk artıkla 22.104 TL olduğunu açıkladı. Hizmet borçlanmalarında ödenecek tutarlar ise asgari ücret temel alınarak hesaplanıyor. 1 aylık doğum ya da askerlik borçlanması için belirlenen en düşük ödeme miktarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor.

Mevcut asgari ücret verileri doğrultusunda, 2024 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere 1 aylık borçlanma ücreti 6.400,80 TL olarak uygulanıyor. Buna göre, 18 ay askerlik yapan bir kişi en az 115.214 TL, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapmak isteyen bir kişi ise en az 153.619 TL ödeme yapıyor.

2025 Borçlanma Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Borçlanma ücretleri, 1 Ocak itibarıyla asgari ücrette beklenen yüzde 30'luk artışla birlikte güncellenecek. Yeni düzenleme ile 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 1.920,96 TL artış göstererek 8.321,76 TL'ye yükselecek. Buna göre, 18 ay askerlik yapan bir kişi yaklaşık 149.791 TL, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapmak isteyen bir kişi ise yaklaşık 199.722 TL ödeme yapacak.