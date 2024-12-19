APARTMAN GÖREVLİSİ maaşları ne kadar? 2025 asgari ücret artışı ile zamlı kapıcı maaşları kaç TL oldu?

Apartman görevlileri, görev ve sorumlulukları ile bina ve sitenin yaşam kalitesini artıran önemli meslek gruplarıdır. Kapıcı maaşları da asgari ücret artışı ile ilişkilendirilir, zam oranında artış yapılır.

Asgari ücret artışı, birçok kalemde ve meslek grubunda olduğu gibi apartman görevli maaşlarının belirlenmesinde de önemli rol oynar.

Apartman Görevlisi Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında asgari ücretin 22.104 TL olarak uygulanacağını duyurdu. Asgari ücret artışı apartman görevlilerinin maaşlarını da doğrudan etkiliyor. Binlerce kapıcı görevlisi asgari ücret zammı ile apartman görevlisi maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Apartman Görevlisi Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

2024 Apartman Görevlisi Maaşı Kaç TL?

Apartman görevlisi maaşları binanın bulunduğu şehre, büyüklüğüne, kalabalıklığına ve görevlinin sorumluluklarına göre farklılık gösteriyor. 2024 yılında kapıcı maaşları 17.400 ile 18.800 TL arasında seyrediyor.

Apartman Görevlisi Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

2025 Kapıcı Maaşı Ne Kadar Olacak?

Apartman görevlileri maaşları, genellikle brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Yeni yılda 26.005,50 TL olarak belirlenen brüt asgari ücretin, sigorta kesintileri ve vergi dilimleri dikkate alınarak net maaşa yansıması yapılıyor. Ancak apartman görevlileri maaşları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.