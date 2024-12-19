SSK PRİMİ son durum nedir? 2025 asgari ücret zammı ile SSK primi ne kadar oldu?

2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ile milyonlarca çalışanın gündemin SSK prim tutarları yer aldı. Asgari ücret artışı ile birlikte birçok kalemde değişikliğe gidildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda,"2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." açıklamalarında bulunmuştu. Peki 2025 asgari ücret zammı SSK primlerini nasıl etkiledi?

SSK Prim Ödemeleri (A Haber Foto Arşiv)

Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanacak?

2022 yılında asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekildi. Bu düzenleme, çalışanların daha az vergi ödemesine olanak tanırken, asgari ücretteki çalışanın net kazancının da artmasını sağladı. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken yıllık brüt asgari ücret esas alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretin 22.104 TL,67 olduğunu duyurdu. Buna göre brüt ücret 26.005,50 TL, SSK primi 3.640,77 TL, işsizlik sigortası primi ise 260,06 TL olarak belirlendi.