Aşure Ayı ne zaman, hangi tarihte? Muharrem ayı Aşure Günü tarihi 2025

Müslümanlar için manevi anlam taşıyan Aşure Günü, her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan orucunun ardından, "Allah'ın değer verdiği ay" olarak bilinen Muharrem ayında tutulan aşure orucu, birçok Müslüman için önemli bir ibadet olarak kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından, "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" şeklinde ifade edilen bu gün, ibadetle geçmesi gereken özel bir zaman dilimini işaret ediyor.

2025 Yılı Aşure Günü Tarihi

2025 yılında, Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Aşure'nin manevi atmosferi 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Aşure Günü'nün, özellikle Muharrem ayının 10. günü olmasının yanı sıra oruç tutmanın sünnet kabul edilen bir ibadet olduğu belirtiliyor. Bu tarih Müslümanlar için hem ibadet hem de toplumsal dayanışma anlamına geliyor.