Aşure Ayı ne zaman, hangi tarihte? Muharrem ayı Aşure Günü tarihi 2025

Müslümanlar için manevi anlam taşıyan Aşure Günü, her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan orucunun ardından, "Allah'ın değer verdiği ay" olarak bilinen Muharrem ayında tutulan aşure orucu, birçok Müslüman için önemli bir ibadet olarak kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından, "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" şeklinde ifade edilen bu gün, ibadetle geçmesi gereken özel bir zaman dilimini işaret ediyor.
2025 Yılı Aşure Günü Tarihi
2025 yılında, Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Aşure'nin manevi atmosferi 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Aşure Günü'nün, özellikle Muharrem ayının 10. günü olmasının yanı sıra oruç tutmanın sünnet kabul edilen bir ibadet olduğu belirtiliyor. Bu tarih Müslümanlar için hem ibadet hem de toplumsal dayanışma anlamına geliyor.
Muharrem Ayı ve Oruç: Faziletli Bir İbadet
Muharrem ayı, İslam takviminde özel bir yere sahiptir. Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicreti aynı zamanda bu ayda yaşandığı için çok büyük bir anlam taşır. Muharrem ayında oruç tutmanın faziletli olduğuna dair birçok hadis bulunmaktadır. Aşure Günü oruç tutanlar için bir ayrıcalık taşıyor. Özellikle bu dönemde yapılan duaların ibadetlerin kabul olması bekleniyor.
Muharrem ayında oruç tutmanın hükmü nedir?
"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).