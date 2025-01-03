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Avukat Maaş Zammı 2025: 1/4 Zamlı avukat maaşı ve emekli avukat maaşı kaç TL oldu?

2025 yılının ilk maaş zamları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında, memur ve emeklilere uygulanacak zam oranları kesinlik kazandı. 2025 Ocak ayı avukat maaş zamları belli oldu. Yeni yılda avukat maaşları ne kadar arttı? İşte, 2025 zamlı avukat maaşları ve zam oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:19
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Avukat Maaş Zammı 2025: 1/4 Zamlı avukat maaşı ve emekli avukat maaşı kaç TL oldu?

TÜİK'in paylaştığı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %44,38 olarak belirlenirken, son altı aylık enflasyon %15,75 seviyesine ulaştı. Bu veriler, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkiledi. 2025 yılı Ocak ayında memurlar için %11,54 oranında bir zam hesaplanırken, emekliler için bu oran %15,75 oldu.

Zamlı Avukat Maaşları (A Haber)Zamlı Avukat Maaşları (A Haber)

Avukat Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapıldı?

Kamu kurumlarında 1/4 derece kademesinde görev yapan bir avukatın maaşı, Temmuz 2024 döneminde %19,31 oranındaki zamla birlikte 47.823 TL'den 57.057,62 TL'ye yükselmişti. Ocak 2025 zammıyla birlikte bu maaş 63.609 TL'ye ulaştı.

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
% 11.54 zamlı: 63.609,03

Memur Emeklileri

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

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