Avukat Maaş Zammı 2025: 1/4 Zamlı avukat maaşı ve emekli avukat maaşı kaç TL oldu?

TÜİK'in paylaştığı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %44,38 olarak belirlenirken, son altı aylık enflasyon %15,75 seviyesine ulaştı. Bu veriler, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkiledi. 2025 yılı Ocak ayında memurlar için %11,54 oranında bir zam hesaplanırken, emekliler için bu oran %15,75 oldu.