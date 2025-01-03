Avukat Maaş Zammı 2025: 1/4 Zamlı avukat maaşı ve emekli avukat maaşı kaç TL oldu?

TÜİK'in paylaştığı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %44,38 olarak belirlenirken, son altı aylık enflasyon %15,75 seviyesine ulaştı. Bu veriler, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan etkiledi. 2025 yılı Ocak ayında memurlar için %11,54 oranında bir zam hesaplanırken, emekliler için bu oran %15,75 oldu.
Kamu kurumlarında 1/4 derece kademesinde görev yapan bir avukatın maaşı, Temmuz 2024 döneminde %19,31 oranındaki zamla birlikte 47.823 TL'den 57.057,62 TL'ye yükselmişti. Ocak 2025 zammıyla birlikte bu maaş 63.609 TL'ye ulaştı.
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
% 11.54 zamlı: 63.609,03
Memur Emeklileri
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
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