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2025 Mühendis ve teknisyen maaşları ne kadar arttı? Ocak zammıyla maaşlar kaç TL oldu?

2025 yılının ilk zam oranları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile memur maaşları hesaplandı. Mühendis, teknisyen, öğretmen ve polis gibi memur gruplarının maaşlarına 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranları açıklandı. Peki mühendis ve teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak zammıyla açıklanan maaşlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:33
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2025 Mühendis ve teknisyen maaşları ne kadar arttı? Ocak zammıyla maaşlar kaç TL oldu?

TÜİK Aralık ayı ve 2025 yılı enflasyon verilerini açıklandı. TÜİK'in paylaştığı enflasyon verilerine göre, Aralık ayı enflasyon oranı 1,03 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Son altı aylık enflasyon oranı ise yüzde 15,75 seviyesine ulaştı.

Mühendis ve Teknisyen Maaşları (A Haber)Mühendis ve Teknisyen Maaşları (A Haber)

Mühendis ve Teknisyen Maaşları Ne Kadar Oldu?

Açıklanan enflasyon verileri ile mühendis ve teknisyen maaşları belli oldu. İşte 2025 yılı zamlı mühendis ve teknisyen maaşları ve zam oranları…

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
% 11.54 zamlı: 67.663,51

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
% 11.54 zamlı: 47.195,92

Memur Emeklileri

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 11.54 zamlı: 21.118,23

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