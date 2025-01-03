2025 Mühendis ve teknisyen maaşları ne kadar arttı? Ocak zammıyla maaşlar kaç TL oldu?

TÜİK Aralık ayı ve 2025 yılı enflasyon verilerini açıklandı. TÜİK'in paylaştığı enflasyon verilerine göre, Aralık ayı enflasyon oranı 1,03 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Son altı aylık enflasyon oranı ise yüzde 15,75 seviyesine ulaştı.