2025 Müsteşar 1/1, Kaymakam 1/4 zamlı maaşları | Müsteşar ve Kaymakam maaşları ne kadar oldu?

2025 yılı itibariyle kaymakam maaşlarına yapılan zam oranları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla belirlendi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaymakam maaşları ortalama 82 bin 438 TL seviyesindeydi. Peki, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile kaymakam ve müsteşar maaşları ne kadar oldu?