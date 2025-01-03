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2025 Müsteşar 1/1, Kaymakam 1/4 zamlı maaşları | Müsteşar ve Kaymakam maaşları ne kadar oldu?

Ocak 2025 itibariyle kamu görevlileri maaşlarında uygulanacak zam oranları kamuoyunun gündeminde. Kaymakam ve emekli müsteşar maaşlarında ne kadar artış yaşanacağı, memurlar ve emekliler tarafından merakla takip ediliyor. Yeni enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılında uygulanacak maaş zam oranları kesinlik kazandı. Peki, yeni dönemde kaymakam ve emekli müsteşar maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:00
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2025 Müsteşar 1/1, Kaymakam 1/4 zamlı maaşları | Müsteşar ve Kaymakam maaşları ne kadar oldu?

2025 yılı itibariyle kaymakam maaşlarına yapılan zam oranları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla belirlendi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaymakam maaşları ortalama 82 bin 438 TL seviyesindeydi. Peki, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile kaymakam ve müsteşar maaşları ne kadar oldu?

Kaymakam Maaşları (A Haber)Kaymakam Maaşları (A Haber)

Müsteşar ve Kaymakam Maaşları Ne Kadar Oldu?

TÜİK tarafından aylık ve yıllık enflasyon oranları açıklandı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklanırken, 2024 yılı için yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 olarak belirlendi. İşte müsteşar ve kaymakam maaşları ve zam oranları…

Memur Emeklileri

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 11.54 zamlı: 41.454,37

Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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