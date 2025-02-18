Ege Denizi’nde deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Ege Denizi'nde bu sabah saat 07:46'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DAKİKA DEPREM!
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:07:46:54 TSİ
Enlem:36.71639 N
Boylam:25.87944 E
Derinlik:7 km
Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası
Ege Denizi'nde son dönemde artan sismik hareketliliğin ardından, bölgedeki deprem fırtınasının sona yaklaşıldığı belirtildi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, 28 Ocak'tan bu yana bölgede yaşanan deprem fırtınası hakkında bilgi verdi. Sözbilir, 20 günden fazla bir süredir devam eden sismik aktivitenin son aşamasına gelindiğini ifade etti.
Deprem Fırtınası ve Düşüş Göstergesi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem fırtınasının başlangıcında daha düşük büyüklüklerde sarsıntılar yaşandığını, ancak ardından 5 büyüklüğünde birçok depremin meydana geldiğini kaydetti. Söz konusu sismik hareketliliğin bir çan eğrisine benzer bir süreç oluşturduğunu belirten Sözbilir, şu anda bu eğrinin son aşamasına gelindiğini söyledi. Başlangıçta günde 400'e yakın depremin yaşandığını ancak şu an bu sayının 10-15'e düştüğünü vurgulayan uzman, "Bu aşamada ilk deprem fırtınası tamamlanmıştır" diyerek, sürecin sakinleşmeye başladığını ifade etti.
Volkanik ve Tektonik Etkenler Bir Arada
Bölgedeki sismik hareketliliği incelediklerinde, hem volkanik etkinliklerin hem de tektonik hareketlerin etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, mevcut durumun özellikle volkanik bir kökene sahip olduğunu söyledi. "Şu anda orada bir magma sokulumu var ve bu sokulum, yer yüzeyine doğru yaklaşan bir süreçte. Bu durum, hidrotermal akışkanlar ve gazların kayaları kırmasına yol açıyor" diyen Sözbilir, bu kırılmaların küçük depremlere neden olduğunu kaydetti. Ayrıca, bölgedeki volkanik hareketlilikle birlikte depremlerin zaman zaman şiddetli olabileceğini de belirtti.
Depremlerin Ardından Yeni Bir Belirsizlik Dönemi Başlayabilir
Depremlerin azalmasıyla birlikte, bölgede bir belirsizlik evresinin yaşanabileceğini belirten Sözbilir, önümüzdeki dönemde benzer büyüklükte sarsıntıların yaşanabileceğini söyledi. Ege Denizi'ndeki sismik aktivitelerin geçmişteki örneklerine dikkat çeken Sözbilir, 2011-2012 yıllarında da benzer bir deprem fırtınası yaşandığını ve bu sürecin birkaç ay sürdüğünü hatırlattı. "Bu tür bir aktivite tekrar görülebilir. Volkanik patlamalar, depremler ve tsunamiler gibi riskler devam etmekte. Ancak bu risklerin ciddi bir yıkıma yol açma olasılığı düşük" dedi.
Volkanik Patlamalar ve Tsunami Tehlikesi: Riskler Devam Ediyor
Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki volkanik patlamaların ve tsunami risklerinin halen geçerliliğini koruduğuna dikkat çekti. Ancak bu risklerin, doğru önlemler alındığı takdirde büyük bir tehdit oluşturmayacağına işaret etti. "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer resmi kurumların yapacağı açıklamalara dikkat edilmesi önemlidir" diyerek, vatandaşları bu konuda bilgilendirdi.
AFAD 18 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-02-18 07:46:54 36.71639 25.87944 7.0 MW 5.0 Ege Denizi
2025-02-18 07:06:21 38.11417 38.71278 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-02-18 07:04:20 36.59389 25.63778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-18 06:47:47 36.62361 25.67222 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-18 06:44:43 38.76944 40.15556 18.75 ML 1.6 Palu (Elazığ)
2025-02-18 06:38:42 36.61028 25.66694 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-18 06:38:04 38.69278 43.12833 7.0 ML 2.8 Van Gölü - [05.54 km] Tuşba (Van)
2025-02-18 06:36:23 36.53 25.65528 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-18 06:30:38 36.565 25.61139 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-18 06:21:12 40.50056 36.93556 7.0 ML 2.8 Niksar (Tokat)
2025-02-18 06:17:44 39.85417 33.17083 7.01 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)
2025-02-18 06:09:47 36.56528 25.55194 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-18 05:54:03 36.58667 25.54583 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-18 05:46:30 37.87583 26.93889 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.23 km] Menderes (İzmir)
2025-02-18 05:29:23 36.53972 25.50917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-18 05:23:31 36.57722 25.53333 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-18 05:15:01 36.54389 25.53361 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-18 05:14:38 38.44 39.05861 16.14 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-02-18 05:14:15 39.73528 40.49306 6.95 ML 1.2 Tercan (Erzincan)