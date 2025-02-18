Ege Denizi’nde deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Ege Denizi 'nde bu sabah saat 07:46'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi'nde son dönemde artan sismik hareketliliğin ardından, bölgedeki deprem fırtınasının sona yaklaşıldığı belirtildi. (AA)

Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası

Ege Denizi'nde son dönemde artan sismik hareketliliğin ardından, bölgedeki deprem fırtınasının sona yaklaşıldığı belirtildi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, 28 Ocak'tan bu yana bölgede yaşanan deprem fırtınası hakkında bilgi verdi. Sözbilir, 20 günden fazla bir süredir devam eden sismik aktivitenin son aşamasına gelindiğini ifade etti.

Deprem Fırtınası ve Düşüş Göstergesi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem fırtınasının başlangıcında daha düşük büyüklüklerde sarsıntılar yaşandığını, ancak ardından 5 büyüklüğünde birçok depremin meydana geldiğini kaydetti. Söz konusu sismik hareketliliğin bir çan eğrisine benzer bir süreç oluşturduğunu belirten Sözbilir, şu anda bu eğrinin son aşamasına gelindiğini söyledi. Başlangıçta günde 400'e yakın depremin yaşandığını ancak şu an bu sayının 10-15'e düştüğünü vurgulayan uzman, "Bu aşamada ilk deprem fırtınası tamamlanmıştır" diyerek, sürecin sakinleşmeye başladığını ifade etti.

Volkanik ve Tektonik Etkenler Bir Arada

Bölgedeki sismik hareketliliği incelediklerinde, hem volkanik etkinliklerin hem de tektonik hareketlerin etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, mevcut durumun özellikle volkanik bir kökene sahip olduğunu söyledi. "Şu anda orada bir magma sokulumu var ve bu sokulum, yer yüzeyine doğru yaklaşan bir süreçte. Bu durum, hidrotermal akışkanlar ve gazların kayaları kırmasına yol açıyor" diyen Sözbilir, bu kırılmaların küçük depremlere neden olduğunu kaydetti. Ayrıca, bölgedeki volkanik hareketlilikle birlikte depremlerin zaman zaman şiddetli olabileceğini de belirtti.