2025 kredi faiz, vergi, harç, ceza zam oranları tablosu! Asgari ücret zammı, GSS ne kadar oldu?

2025 yılı itibariyle çok sayıda çalışanın haklarını ve kazancını etkileyen ödemeler de yeniden düzenlendi. Kredi faizleri, vergi, harç ve ceza oranları asgari ücret zammı kadar arttı.

Bu kapsamda asgari ücret zammı ile GSS ücretleri de yeni asgari ücrete göre artış gösterdi. İşte güncel oranların tam listesi ve hesaplama detayları…

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Asgari Ücret 2025 Aylık Brüt Ücret: 26.005,50 TL

Asgari Ücret 2025 Aylık Net Ücret: 22.104,67 TL

Asgari Ücret 2025 Günlük Brüt Ücret: 866,85 TL

Vergi, Harç ve Ceza Artışları

2025 yılı itibariyle tüm vergi, harç ve cezalar için uygulanacak artışlar belli oldu. İşte 2025 yılı için %43.93 yeniden değerleme oranına göre hazırlanmış kredi faiz, vergi, harç ve ceza zam oranları tablosu…

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Yurtdışı Çıkış Harcı:

2024 Tutarı: 500 TL

2025 Tutarı: 719.6 TL

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Telefon Kayıt Ücreti:

2024 Tutarı: 31,692 TL

2025 Tutarı: 45,614 TL

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Pasaport Harçları:

6 aylık: 1,639 TL'den 2,359 T'ye yükseldi.

1 yıllık: 2,396 TL'den 3,448 TL'ye çıktı.

2 yıllık: 3,912 TL'den 5,631 TL'ye yükseldi.

3 yıllık: 5,558 TL'den 7,999 TL'ye çıktı.

3 yıl üstü: 7,833 TL'den 11,274 TL'ye yükseldi.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Defter Bedeli:

2024 Tutarı: 790 TL

2025 Tutarı: 1,137 TL

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Trafik Cezaları:

Kırmızı Işık İhlali: 1,506 TL'den 2,167 TL yükseldi

Hız Sınırını %10-30 Aşma:1,506 TL'den 2,167 TL'ye çıktı.

Hız Sınırını %30-50 Aşma: 3,135 TL'den 4,512 TL'ye yükseldi.

Emniyet Kemeri Takmama ve Park Yasağı İhlali:: 690 TL'den 993 TL'ye yükseldi.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV):

1.3 litreye kadar: 4,033 TL'den 5,803 TL'ye çıktı.

1.3-1.6 litre: 7,026 TL'den 10,112 TL'ye yükseldi.

1.6-1.8 litre: 12,414 TL'den 17,886 TL'ye çıktı.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

2025 GSS Primi Ne Kadar Oldu?

Genel Sağlık Sigortası primi, asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte değişti. 2024 yılında 600,80 TL olan GSS prim borcu 2025 itibariyle 781,04 TL olarak güncellendi. İşte 2025 yılı zamlı GSS prim borcunun olası zamlı fiyatları…