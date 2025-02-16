Kabine değişiklik olacak mı, son durum ne? 2025 Bakanlar değişecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretinde Türkiye ile birçok ülke arasında anlaşmalar yapıldığını belirten Erdoğan, Filistin'e desteğini yineleyerek "İkinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecek" dedi. Ayrıca, kabine değişikliği ile ilgili sorulara da açıklık getirdi.
Başkan Erdoğan, Kabine Değişikliği İle İlgili Soruları Yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin kongre ve kabineyle ilgili sorularını uçakta yanıtladı. Kongre öncesinde "parti yönetimiyle aynı zamanda kabinede bir değişiklik olacak mı?" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi:
"Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik.
İstanbul'da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık. Gerek ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanımızla beraber sahaya sürdük. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız.
Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur.
Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu."