Kabine değişiklik olacak mı, son durum ne? 2025 Bakanlar değişecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretinde Türkiye ile birçok ülke arasında anlaşmalar yapıldığını belirten Erdoğan, Filistin'e desteğini yineleyerek "İkinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecek" dedi. Ayrıca, kabine değişikliği ile ilgili sorulara da açıklık getirdi.

Başkan Erdoğan, Kabine Değişikliği İle İlgili Soruları Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin kongre ve kabineyle ilgili sorularını uçakta yanıtladı. Kongre öncesinde "parti yönetimiyle aynı zamanda kabinede bir değişiklik olacak mı?" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi: