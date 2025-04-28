ALES sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonrası adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES sonuçları, birçok kişinin gelecekteki eğitim ve iş hayatını şekillendirecek. İşte 2025 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...
ALES Sonuçları Açıklandı!
ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 2025 ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde (bugün) açıklandı. Adaylar, sınavda elde ettikleri puanları öğrenebilecekler.
Aday Cevapları Erişime Açıldı!
13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-ALES/1 sınavına ait aday cevap kağıtları, adayların işaretlemelerine göre optik okuyucularla elde edilen yanıtlar ve soruların doğru cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, kendi sınav performanslarını inceleyebilmek için 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 10 gün boyunca ÖSYM'nin resmi aday işlemleri sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bu bilgilere ulaşabilecekler.
ALES Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?
ALES sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.
Sonuçlar 5 Yıl Boyunca Geçerli Olacak
ÖSYM'nin 2025 ALES/1 sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, aldıkları puanları beş yıl boyunca kullanabilecekler. Bu süre zarfında adaylar yüksek lisans veya doktora başvurularında aynı sonuçları kullanarak başvuru yapabilecekler.
ALES/2 Başvuruları ve Sınav Tarihi
ALES/2 için başvurular 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.