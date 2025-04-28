ALES sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonrası adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES sonuçları, birçok kişinin gelecekteki eğitim ve iş hayatını şekillendirecek. İşte 2025 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı (ÖSYM)

ALES Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 2025 ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde (bugün) açıklandı. Adaylar, sınavda elde ettikleri puanları öğrenebilecekler.