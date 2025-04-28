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ALES sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük önem taşıyan ALES sonuçları, eğitim hayatlarının ve kariyer planlarının şekilleneceği bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor. İşte 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:23
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ALES sonuçları açıklandı! 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonrası adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik öneme sahip olan ALES sonuçları, birçok kişinin gelecekteki eğitim ve iş hayatını şekillendirecek. İşte 2025 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı (ÖSYM)ALES sonuçları açıklandı (ÖSYM)

ALES Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 2025 ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde (bugün) açıklandı. Adaylar, sınavda elde ettikleri puanları öğrenebilecekler.

ALES sonuçları açıklandı (ÖSYM)ALES sonuçları açıklandı (ÖSYM)

Aday Cevapları Erişime Açıldı!

13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-ALES/1 sınavına ait aday cevap kağıtları, adayların işaretlemelerine göre optik okuyucularla elde edilen yanıtlar ve soruların doğru cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, kendi sınav performanslarını inceleyebilmek için 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 10 gün boyunca ÖSYM'nin resmi aday işlemleri sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bu bilgilere ulaşabilecekler.

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ALES Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

ALES sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

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Sonuçlar 5 Yıl Boyunca Geçerli Olacak

ÖSYM'nin 2025 ALES/1 sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, aldıkları puanları beş yıl boyunca kullanabilecekler. Bu süre zarfında adaylar yüksek lisans veya doktora başvurularında aynı sonuçları kullanarak başvuru yapabilecekler.

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ALES/2 Başvuruları ve Sınav Tarihi

ALES/2 için başvurular 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

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ALES/3 Başvuruları ve Sınav Tarihi

ALES/3 başvuru işlemleri 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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