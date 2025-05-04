Bu akşamki bölümde ise, yarışmacıya sorulan 50 bin ila 300 bin TL arasındaki soruya dair büyük bir ilgi oluştu. "1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?" sorusunun yanıtı hala merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı