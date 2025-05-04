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Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı, izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. 4 Mayıs tarihli bölümde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:11
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Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

Bu akşamki bölümde ise, yarışmacıya sorulan 50 bin ila 300 bin TL arasındaki soruya dair büyük bir ilgi oluştu. "1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?" sorusunun yanıtı hala merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı

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SORU:1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?

A:5,95
B:6,95
C:7,95
D:8,95

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CEVAP:D

Mike Powell, üç Olimpiyat Oyunları'na (1988-1996) katılmış bir uzun atlamacıydı. 1988 ve 1992'de Carl Lewis'in arkasından gümüş madalya kazandı. Ancak en büyük ününü, 1991 Tokyo Dünya Şampiyonası'nda Lewis'i yenerek kazandığı şampiyonlukla elde etti. Powell, o yarışmada 8.95 metre (29-4½) atlayarak, 1968 Olimpiyatları'nda Bob Beamon'ın kırdığı ünlü dünya rekorunu geçmeyi başardı.

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