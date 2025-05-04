Bu akşamki bölümde ise, yarışmacıya sorulan 50 bin ila 300 bin TL arasındaki soruya dair büyük bir ilgi oluştu. "1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?" sorusunun yanıtı hala merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı
SORU:1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?
A:5,95
B:6,95
C:7,95
D:8,95
CEVAP:D
Mike Powell, üç Olimpiyat Oyunları'na (1988-1996) katılmış bir uzun atlamacıydı. 1988 ve 1992'de Carl Lewis'in arkasından gümüş madalya kazandı. Ancak en büyük ününü, 1991 Tokyo Dünya Şampiyonası'nda Lewis'i yenerek kazandığı şampiyonlukla elde etti. Powell, o yarışmada 8.95 metre (29-4½) atlayarak, 1968 Olimpiyatları'nda Bob Beamon'ın kırdığı ünlü dünya rekorunu geçmeyi başardı.