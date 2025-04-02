23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan’da okullar açık mı, yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü , okullar açık mı?

23 Nisan Tatil mi? (AA)

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla tüm okullar ve kamu kurumları için 23 Nisan günü tatil ilan edilmiştir.

22 Nisan 2025 Salı günü herhangi bir yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler ve çalışanlar, 22 Nisan'da normal mesai saatlerinde okula ve işe devam edecekler.